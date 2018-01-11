Дубль Кручинина помог «Трактору» одолеть «Слован»

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. «Сухой» матч оформил голкипер челябинского коллектива Павел Францоуз, отразивший 31 бросок по своим воротам.
Челябинская команда занимает 6-е место (78 очков) в Восточной конференции, словаки расположились на 12-й строчке (50 очков) в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) – «Трактор» (Челябинск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кручинин – 8 (Якуценя, Полыгалов), 18:18 – 0:1. Кручинин – 9 (Якуценя, Полыгалов), 31:18 – 0:2. Бэйлен – 8 (бол., Виделль), 44:34 – 0:3.Вратари: Штепанек – Францоуз.Штраф: 20 – 6.Броски: 31 (7+14+10) – 40 (15+12+13).