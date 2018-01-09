«Витязь» разгромил «Ладу»

За команду из Подольска шайбы забросили Алексей Макеев, Антон Лазарев, Роман Горак, Александр Никулин и Артем Швец-Роговой.
За тольяттинцев единственный раз отличился Шейн Харпер.
Отметим, что это поражение стало для «Лады» вторым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) – «Лада» (Тольятти) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Макеев – 16 (Афиногенов, Никулин), 10:01 – 1:0. Лазарев – 4 (Семин), 13:38 – 2:0. Горак – 8 (Рендулич), 27:27 – 3:0. Никулин – 11 (бол., Копейкин, Афиногенов), 36:26 – 4:0. Харпер – 3 (Геноуэй, Капустин), 38:25 – 4:1. Швец-Роговой – 6 (бол., Макеев, Мозик), 45:04 – 5:1.Вратари: Сапрыкин – Лазушин (Красоткин, 40:00).Броски: 36 (12+12+12) – 27 (9+10+8).Штраф: 4 – 10.