«Витязь» разгромил «Ладу»

Отметим, что это поражение стало для «Лады» вторым подряд.

За тольяттинцев единственный раз отличился Шейн Харпер .

За команду из Подольска шайбы забросили Алексей Макеев, Антон Лазарев, Роман Горак, Александр Никулин и Артем Швец-Роговой .

Подольскийодержал домашнюю победу над тольяттинской(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

АВТО Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

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