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    «Витязь» разгромил «Ладу»

    КХЛ Витязь Лада
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    «Витязь» — «Лада»
    На фото:«Витязь» — «Лада»
    Подольский «Витязь» одержал домашнюю победу над тольяттинской «Ладой» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За команду из Подольска шайбы забросили Алексей Макеев, Антон Лазарев, Роман Горак, Александр Никулин и Артем Швец-Роговой.

    За тольяттинцев единственный раз отличился Шейн Харпер.

    Отметим, что это поражение стало для «Лады» вторым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) – «Лада» (Тольятти) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Макеев – 16 (Афиногенов, Никулин), 10:01 – 1:0. Лазарев – 4 (Семин), 13:38 – 2:0. Горак – 8 (Рендулич), 27:27 – 3:0. Никулин – 11 (бол., Копейкин, Афиногенов), 36:26 – 4:0. Харпер – 3 (Геноуэй, Капустин), 38:25 – 4:1. Швец-Роговой – 6 (бол., Макеев, Мозик), 45:04 – 5:1.Вратари: Сапрыкин – Лазушин (Красоткин, 40:00).Броски: 36 (12+12+12) – 27 (9+10+8).Штраф: 4 – 10.
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