Герман Титов возглавил омский «Авангард»

Новым главным тренеромназначен информирует пресс-служба омского клуба. При этом отмечается, что тренерский штаб команды покидает

В составе сборной России в 1993 году Титов становился чемпионом мира, в 1998-м – серебряным призёром Олимпийских игр. С сезона 2013-2014 вошёл в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга». 4 ноября 2013 года стал главным тренером «Кузни». 1 мая 2015 года назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Спартак», где работал до октября 2016 года. 13 ноября 2017 года возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

На данный момент «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.

Первым матчем для Титова в новой должности станет игра с «Куньлунь Ред Стар», которая пройдет 3 января.