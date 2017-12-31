Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера в третий раз подряд

Сборнаяобыграла сборнуюв финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера. Матч завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу «кленовых листьев» команды.

На 11-й минуте счет в поединке открыл защитник Максим Норо. На 28-й минуте преимущество канадской команды удвоил нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счет — 3:0. Экс-вратарь «Барыса» Кевин Пулен отыграл «на ноль».

Отметим, что канадцы выиграли Кубок Шпенглера третий год подряд.