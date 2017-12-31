Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера в третий раз подряд

На 11-й минуте счет в поединке открыл защитник Максим Норо. На 28-й минуте преимущество канадской команды удвоил нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счет — 3:0. Экс-вратарь «Барыса» Кевин Пулен отыграл «на ноль».
Отметим, что канадцы выиграли Кубок Шпенглера третий год подряд.
Кубок Шпенглера. Финал
Канада – Швейцария – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Норо – 1 (Бартли, Эббетт), 11:31 – 1:0. Бойчак – 1 (Норо, Эббетт), 27:34 – 2:0. Макинтайр – 1, 52:19 – 3:0.Вратари: Пулен – Дженони.Штраф: 4 – 4.