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    Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера в третий раз подряд

    Сборная Канады Сборная Швейцарии
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    Хоккеисты сборной Канады
    На фото:Хоккеисты сборной Канады
    Сборная Канады обыграла сборную Швейцарии в финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера. Матч завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу «кленовых листьев» команды.

    На 11-й минуте счет в поединке открыл защитник Максим Норо. На 28-й минуте преимущество канадской команды удвоил нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счет — 3:0. Экс-вратарь «Барыса» Кевин Пулен отыграл «на ноль».

    Отметим, что канадцы выиграли Кубок Шпенглера третий год подряд.

    Кубок Шпенглера. Финал
    Канада – Швейцария – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Норо – 1 (Бартли, Эббетт), 11:31 – 1:0. Бойчак – 1 (Норо, Эббетт), 27:34 – 2:0. Макинтайр – 1, 52:19 – 3:0.Вратари: Пулен – Дженони.Штраф: 4 – 4.
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