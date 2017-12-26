«Йокерит» проиграл «Словану»

В составе победителей по шайбе забросили Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер.
За хозяев отличились Хенри Иконен и Пекка Йормакка.
Таким образом, «Слован» прервал серию из восьми поражений, у него стало 44 очка. Клуб из Братиславы в турнирной таблице Западной конференции идет предпоследним, 12-м.
У «Йокерита» осталось 84 очка. Финский клуб на Западе идет третьим.
В следующих матчах КХЛ «Йокерит» 28 декабря в гостях сыграет с «Витязем», а «Слован» 30 декабря дома встретится с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» – «Слован» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Иконен — 4 (Н. Йенсен, Регин), 6:30 — 1:0. Бухтеле — 6 (Депре, Эберт), 18:01 — 1:1. Ржепик — 11 (Кашпар), 20:09 — 1:2. Лампер — 1, 39:01 — 1:3. Йормакка — 9 (Гилрой, Норман), 44:23 — 2:3.Вратари: Рамо (44:19 — 44:23, 58:27) — Штепанек.Броски: 47 (10+18+19) — 19 (6+10+3).Штраф: 2 — 6.