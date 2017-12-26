«Йокерит» проиграл «Словану»

КХЛ. «Спартак» одержал победу во Владивостоке, «Амур» вывел ЦСКА в плей-офф Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря Вчера в 22:21

Прервет ли «Нэшвилл» серию поражений в матче с «Сент-Луисом»? «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 2,21 Завтра в 04:00

«Питтсбург» — «Коламбус». Будет ли продолжение побоища? «Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 2,40 Завтра в 03:00

«Авангард» и «Салават». В ожидании результативного матча и борьбы «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 декабря 2,01 Сегодня в 16:00

Прервет ли «Барыс» сухую домашнюю серию поражений в игре с «Ак Барсом»? «Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 декабря 1,77 Сегодня в 16:30