Брагин назвал состав на МЧМ-2018

Стал известен состав молодежной сборной России на МЧМ-2018

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25 декабря сборная России проведет первую тренировку на льду Key Bank Arena, где во вторник откроет турнир матчем с Чехией.

Расположение команды покинули: защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев (ХК «Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).

Защитники: 2. Никита Макеев (ЦСКА), 4. Александр Шепелев («Челмет»), 5. Артем Минулин («Суифт Каррент»), 6. Егор Зайцев («Динамо» М), 15 .Анатолий Елизаров («Толпар»), 22. Николай Кныжов («СКА-Нева»), 25. Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм»), 26. Владислав Семин («СКА-Нева»);

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