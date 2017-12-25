Брагин назвал состав на МЧМ-2018

Вратари: 1. Алексей Мельничук («СКА-Нева»), 20. Михаил Бердин («Су Фаллз»), 30. Владислав Сухачев («Челмет»);
Защитники: 2. Никита Макеев (ЦСКА), 4. Александр Шепелев («Челмет»), 5. Артем Минулин («Суифт Каррент»), 6. Егор Зайцев («Динамо» М), 15 .Анатолий Елизаров («Толпар»), 22. Николай Кныжов («СКА-Нева»), 25. Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм»), 26. Владислав Семин («СКА-Нева»);
Нападающие: 7. Дмитрий Соколов («Садбэри»), 10. Артем Манукян («Авангард»), 11. Виталий Абрамов («Викториавилл»), 12. Георгий Иванов («Локомотив»), 13. Михаил Мальцев («СКА-Нева»), 14. Андрей Свечников («Бэрри Колтс»), 16. Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), 17. Герман Рубцов («Акади-Батерст»), 19. Марсель Шолохов («Челмет»), 24. Клим Костин («Сан-Антонио»), 27. Алексей Полодян («СКА-Нева»), 28. Артур Каюмов («Локомотив»).
Расположение команды покинули: защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев (ХК «Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).
25 декабря сборная России проведет первую тренировку на льду Key Bank Arena, где во вторник откроет турнир матчем с Чехией.