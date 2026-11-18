В некоторых регионах уже состоялся релиз Grand Theft Auto 6, благодаря чему в сети появился полный список достижений долгожданного боевика Rockstar Games.
Как и сообщалось в предыдущих утечках, разработчики подготовили для игроков 55 трофеев. В частности, речь идет о 54 стандартных достижениях и одной платине, которую можно получить за выполнение всех необходимых условий.
При этом информация инсайдера Тома Хендерсона о достижениях, связанных с исследованием животного мира Леониды, не подтвердилась. В опубликованном списке подобных испытаний не оказалось.
Вместо этого пользователям предстоит выполнять различные трюки, участвовать в гонках и проходить дополнительные испытания. Таким образом, для получения всех достижений GTA 6 придется уделить внимание не только основному сюжету, но и побочным активностям.
Список достижений Grand Theft Auto VI:
Могут присутствовать спойлеры
- У порока есть цена! Поздравляем! Вы легенда Леониды.
- Как в раю: Выполнить задание «Крупный улов».
- Потерянный рай: Завершить 1-ю главу.
- С****и, ж**ы, наркоденьги: Завершить 2-ю главу.
- Вайс-Сити, детка!: Завершить 3-ю главу.
- Я на вершине мира, мам: Завершить 4-ю главу.
- Важно вовремя соскочить: Выполнить последнее задание.
- Ты веришь мне?: Выполнить задание «Утренний моцион».
- Сорвать банк: Выполнить задание «Ограбление картеля».
- Дела семейные: Выполнить задание «Недетские забавы».
- Смени пластинку: Выполнить задание «Гвоздь программы».
- Предполетная подготовка: Выполнить задание «Разборка в МАВС».
- Снежная буря: Выполнить задание «Операция "Звериная ярость"».
- Долгая дорога: Пройти игру на 100%.
- Лихачи и трюкачи: Выполнить 250 трюков.
- Широкий круг интересов: Попробовать каждый из видов занятий один раз.
- Стрелок: Завоевать золотую медаль во всех испытаниях на стрельбище.
- Top Fun: Победить во всех гонках Top Fun.
- Зарабатывать надо деньги, а не признание: Победить в 20 разных гонках.
- Снасть в масть: Победить Кэла в рыболовном состязании.
- Умелые ручки: Завершить игру на игровом автомате.
- Путь к реабилитации: Выполнить последнее задание, связанное с Энди.
- Нам понадобится лодка побольше: Выполнить последнее задание, связанное с Кентоном.
- Одинокий ездок: Выполнить последнее задание, связанное с Билли.
- Чудаки и прочие незнакомцы: Выполнить 8 цепочек заданий, связанных с рядовыми жителями штата Леонида.
- Спрос и предложение: Выполнить последнее задание, связанное с Рэнди.
- Кручу-верчу!: Выполнить последнее задание, связанное с Тайроном.
- Больше позитива: Помедитировать во всех предназначенных для этого местах в Леониде.
- Честная игра: Поохотиться на уникальное животное по просьбе Брета.
- Колоду не трожь: Собрать 3 набора коллекционных карточек.
- Зондирование: Задействовать приложение WAiNK в 100 местах.
- И напоследок: Пройти 50 испытаний.
- Знойная парочка: Вместе с партнером сбросить 4-звездочный уровень розыска и уйти от преследования.
- Терапевтический шопинг: Вместе с партнером ограбить 3 магазина подряд, не теряя уровень розыска.
- Наметанный глаз: Найти 100 транспортных средств.
- Скорострел: Уложить 5 врагов за одно применение боевой концентрации.
- Поймай меня, если сможешь: Совершить незапланированный вылет из МАВС.
- С танками на ты: В этих «носорогах» жарковато.
- Невидимка: Ограбить ювелирный магазин, избежав обнаружения.
- Обналичивание по максимуму: Ограбить 5 банковских хранилищ и сбежать.
- Классический блиц: Ограбить бронефургон и сбежать.
- Штат приятных эмоций: Побывать во всех уголках Леониды.
- Борьба с вредителями: Ограбить притон каждой из банд.
- В начале…: Выпить коктейль с видом на Оушен-Бич.
- Капитальный ремонт: Выехать из автосалона, разбив витрину, как в старые добрые времена.
- Идем в боулинг: Зачистить боулинг-клуб, принадлежащий «кольтам».
- Личный рекорд: Набор на двоих.
- Судите по делам: Принятые решения (хорошие и плохие).
- Просто не повезло: Попытка номер два.
- Истина где-то рядом: Что это вообще было?
- Кегли: Ударить прохожих, проезжая мимо.
- Цент доллар бережет: Заработать 250 000 $, отмывая меченые купюры через знакомых.
- Транжира: Потратить 100 000 $ в магазинах.
- Коробочки: Приобрести все гаражи, выставленные на продажу.
- Я скоро буду, ждите: Зарегистрировать 10 транспортных средств через приложение Scooter Bros.