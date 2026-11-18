В некоторых регионах уже состоялся релиз Grand Theft Auto 6, благодаря чему в сети появился полный список достижений долгожданного боевика Rockstar Games.

GTA 6 Rockstar Games

Как и сообщалось в предыдущих утечках, разработчики подготовили для игроков 55 трофеев. В частности, речь идет о 54 стандартных достижениях и одной платине, которую можно получить за выполнение всех необходимых условий.

При этом информация инсайдера Тома Хендерсона о достижениях, связанных с исследованием животного мира Леониды, не подтвердилась. В опубликованном списке подобных испытаний не оказалось.

Вместо этого пользователям предстоит выполнять различные трюки, участвовать в гонках и проходить дополнительные испытания. Таким образом, для получения всех достижений GTA 6 придется уделить внимание не только основному сюжету, но и побочным активностям.

Список достижений Grand Theft Auto VI:

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