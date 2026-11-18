Баскетбольный клуб «Майами Хит» представил специальное оформление домашней арены «Касейя-центр» в стиле Grand Theft Auto 6. Тематическую площадку подготовили к матчу против «Милуоки Бакс», который пройдет под названием A Night in Vice City.

GTA 6 Rockstar

Паркет украсили изображениями пальм и символикой Вайс-Сити из культовой игровой франшизы. Кроме того, баскетболисты «Майами Хит» выйдут на площадку в специальной форме, выполненной в стилистике GTA 6.

Домашняя арена «Майами Хит» X

Домашняя арена «Майами Хит» X

Домашняя арена «Майами Хит» X

Необычное оформление будет использоваться исключительно в рамках одного матча, после чего арене вернут привычный облик. Тематическую форму игроки также наденут только один раз.

Вместе с тем баскетбольный клуб выпустил отдельную коллекцию одежды и сувениров с символикой игры.

Матч A Night in Vice City состоится 18 ноября (в ночь на 19 ноября по Москве), за день до релиза Grand Theft Auto 6.