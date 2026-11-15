За несколько дней до релиза Grand Theft Auto 6 покупатели физических изданий начали массово жаловаться на отсутствие ключей активации. В частности, пользователи публикуют фотографии коробок с вкладышами, на которых попросту не напечатаны необходимые комбинации.

GTA 6 Rockstar Games

Физическая версия GTA 6 поставляется без игрового диска. Вместо него покупатели получают специальный ключ для активации цифровой копии и тематический постер.

Судя по сообщениям игроков, проблема затрагивает издания как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X|S. При этом с отсутствием кодов столкнулись пользователи, приобретавшие игру у сторонних ритейлеров и непосредственно через Rockstar Games.

Физические копии GTA 6 без ключей активации X

Физические копии GTA 6 без ключей активации X

Предположительно речь идет о производственном браке, из-за которого на части вкладышей забыли напечатать ключи активации. По словам покупателей, служба поддержки Rockstar пока не смогла предложить решение проблемы.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года.