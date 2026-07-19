Энтузиаст MGVDubbing объявил о начале работы над русской ИИ-озвучкой Red Dead Redemption 2. О старте проекта было сообщено в новом трейлере.

Red Dead Redemption 2 Ps store

В процессе локализации предстоит обработать сотни тысяч реплик и озвучить сотни персонажей, однако, как стало известно, самый сложный этап подготовки уже завершен.

Red Dead Redemption 2

Для реализации проекта MGVDubbing планирует собрать 1,2 миллиона рублей. Средства пойдут на оплату вычислительных мощностей для генерации голосов, услуги звукорежиссеров по сведению катсцен в формате 5.1, а также проверку и корректировку готовых реплик.

Между тем часть пользователей считает заявленную сумму вполне оправданной для проекта такого масштаба. В качестве примера приводится студия Mechanics Voiceover, которая ранее объявила сбор в размере 2,7 миллиона рублей на создание полноценной русской озвучки 007 First Light.