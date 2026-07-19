Энтузиаст MGVDubbing объявил о начале работы над русской ИИ-озвучкой Red Dead Redemption 2. О старте проекта было сообщено в новом трейлере.
В процессе локализации предстоит обработать сотни тысяч реплик и озвучить сотни персонажей, однако, как стало известно, самый сложный этап подготовки уже завершен.
Для реализации проекта MGVDubbing планирует собрать 1,2 миллиона рублей. Средства пойдут на оплату вычислительных мощностей для генерации голосов, услуги звукорежиссеров по сведению катсцен в формате 5.1, а также проверку и корректировку готовых реплик.
Между тем часть пользователей считает заявленную сумму вполне оправданной для проекта такого масштаба. В качестве примера приводится студия Mechanics Voiceover, которая ранее объявила сбор в размере 2,7 миллиона рублей на создание полноценной русской озвучки 007 First Light.