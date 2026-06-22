Valve раскрыла стоимость консоли Steam Machine. Как и предполагалось ранее, устройство поступит в продажу по цене выше 1000 долларов.

Steam Machine The Verge

Базовая версия с накопителем на 512 ГБ обойдется в $1049. За комплект с контроллером Steam Controller придется заплатить $1128. Модификации на 2 ТБ с геймпадом и без оценили в $1349 и $1428 соответственно.

Steam Machine

При этом Valve подтвердила, что не намерена реализовывать консоль ниже себестоимости. Владельцы старших версий получат две дополнительные сменные панели — красную и ореховую. Остальные модели будут оснащены стандартной черной панелью.

Консоль оснащена процессором AMD с 12 потоками, графикой RDNA 3 на 28 вычислительных блоках и 8 ГБ видеопамяти. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ.

Сравнительная характеристика Steam Machine X

Кроме того, в отдельных играх Steam Machine способна демонстрировать более высокую частоту кадров по сравнению с PlayStation 5 при сопоставимых настройках графики. Однако незначительный перевес распространяется не во все проекты.

Старт продаж новых устройств намечен на 29 июня.