Activision и Infinity Ward презентовали дебютный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4. По сюжету новый шутер десантирует игроков на территорию Корейского полуострова.

Согласно представленной хронике, Северная Корея готовится к масштабному вторжению в Южную. На фоне нарастающего конфликта капитан Прайс проводит собственные операции, постепенно оказываясь связанным с происходящими событиями.

Помимо Кореи, игроки посетят и другие регионы мира. В частности, разработчики предложат «экскурсию» по Парижу, Нью-Йорку и Мумбаи.

Infinity Ward обещает масштабные городские штурмы, реалистичные сражения в мультиплеере, а также миссии по освобождению оккупированных территорий.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.