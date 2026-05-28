Ubisoft продолжает делиться подробностями Assassin’s Creed Black Flag Resynced. На этот раз разработчики рассказали об обновленном морском геймплее.

В ремейке путешествия по Карибскому морю станут более бесшовными и удобными. Для упрощения навигации игрокам предложат систему Pathfinder, отвечающую за прокладывание маршрутов.

Кроме того, в игре появится функция Follow Sea. После выбора направления корабль сможет автоматически двигаться по заданному пути.

Вместе с тем морская среда в Assassin’s Creed Black Flag Resynced станет заметно опаснее. Ubisoft переработала систему динамической погоды, добавив резкие порывы ветра, мощные волны, штормы и другие природные явления.

Так, погодная система будет влиять не только на управление кораблем, но и на сам игровой мир. В частности, шторм способен перемещать или разрушать объекты, а удары молний смогут наносить урон рядом находящимся судам.

Отдельное внимание Ubisoft уделила водяным смерчам, которые должны заставить игроков внимательнее следить за изменениями погоды во время плавания.

Выход Assassin’s Creed Black Flag Resynced намечен 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.