Хакер voices38 продолжает успешно разбираться с системой защиты Denuvo. На этот раз ему удалось полноценно взломать экшен Mafia The Old Country.

Mafia The Old Country Ps store

Применяемый хакером метод позволяет генерировать специальный ключ, благодаря которому Denuvo воспринимает пиратскую копию как лицензионную версию игры.

Как отмечается в NFO-файле, Mafia The Old Country использовала не только стандартную защиту Denuvo, но и дополнительную самодельную систему. При этом voices38 не стал раскрывать технические детали своей работы.

На текущий момент voices38 остается единственным известным хакером, способным взламывать актуальные версии Denuvo. Ранее ему также удалось обойти аналогичные механизмы в Pragmata и Resident Evil Requiem.