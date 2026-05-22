Rockstar Games развеяла опасения по поводу возможного переноса выхода GTA 6. Релиз самой ожидаемой игры десятилетия по-прежнему намечен на 19 ноября 2026 года.

О выходе новой части культовой франшизы в указанный срок свидетельствуют данные финансового отчета Take-Two Interactive за 2026 год. Глава компании Штраусс Зельник также подтвердил, что планы на очередной перенос на текущее время отсутствуют.

Отчет Take-Two Interactive Take-Two Interactive / X

Начало рекламной кампании может быть запущено этим летом, при этом объявлять стоимость будущих копий GTA 6 пока не собираются.