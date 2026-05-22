Rockstar Games развеяла опасения по поводу возможного переноса выхода GTA 6. Релиз самой ожидаемой игры десятилетия по-прежнему намечен на 19 ноября 2026 года.
О выходе новой части культовой франшизы в указанный срок свидетельствуют данные финансового отчета Take-Two Interactive за 2026 год. Глава компании Штраусс Зельник также подтвердил, что планы на очередной перенос на текущее время отсутствуют.
Начало рекламной кампании может быть запущено этим летом, при этом объявлять стоимость будущих копий GTA 6 пока не собираются.