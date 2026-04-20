Студия SCS Software работает над очередным крупным дополнением Coaches для Euro Truck Simulator 2, которое заметно расширит функции управления автобусами.

В своем недавнем релизе разработчики сообщили, что новая механика позволит охватить более широкий радиус локаций. При этом особое внимание студия уделяет автобусным станциям, на которых игроки забирают и высаживают пассажиров.

Под автобусную механику уже были переделаны несколько значимых точек на карте, включая Italia, Road to the Black Sea и Beyond the Baltic Sea. Со временем новые задания будут доступны на более удаленных участках.

Точные сроки релиза дополнения Coaches к текущему моменту отсутствуют.