Обзор Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Хаос в духе большого кино

Ремейк шедевра Хидео Кодзимы от Konami предлагает обновленное управление и потрясающую графику, но вместе с тем бережно сохраняет безумие и эксцентричность культовой шпионской драмы.

Один вымышленный мудрец однажды сказал: война не меняется. И если вы хотя бы раз играли в Snake Eater, спорить с этим утверждением вы вряд ли посчитаете уместным.

Ремейк культовой классики PS2, вышедшей в 2004 году, теперь лишен цифры в названии — Konami заменила ее на символ дельта. Но суть игры осталась прежней: перед нами все тот же насыщенный джунглями экшен, каким он запомнился два десятилетия назад, — пишет The Guardian.

Без Хидео Кодзимы у руля Konami благоразумно не стала трогать ни одной сюжетной ноты этого безумного шедевра, сосредоточив усилия на роскошной визуальной переработке и более плавном управлении.

Если существует хотя бы одна игра поколения PS2, которая может сойти за современный релиз, то это именно Metal Gear Solid 3. Перенеся серию из замкнутых пространств на просторы дикой природы, Кодзима выжал из стареющей консоли Sony все до последнего байта — Биг Босс буквально скользил по лианам и болотам.

Для игроков того времени эти локации казались бескрайними и живыми. Но стоит снова ступить в болотистые земли Целиноярска в эпоху современных открытых миров, и когда-то бесконечные джунгли PS2 уже воспринимаются практически камерными.

К счастью, обаяние и харизма этих кишащих комарами тропиков по-прежнему ощущается во всей полноте. Каждый протоптанный вами маршрут таит в себе массу забавных возможностей. Снейк может зарыться в грязь и сбить ружьем осиное гнездо, наблюдая, как рой накрывает ближайший патруль и вынуждает солдат с криками бросаться с обрыва.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Steam

Под палящим пустынным солнцем к телам поверженных врагов слетаются стервятники, а вы тем временем можете выбить из рук охранника рацию и тем самым полностью лишить его связи с командованием. Именно такие взаимосвязанные механики и масштабный по замыслу сюжет превращают скромные по размеру локации в насыщенный опыт.

В плане повествования Snake Eater все так же безумен: исторические хроники холодной войны сменяются схваткой с человеком, буквально состоящим из пчел. Для ветеранов серии диалоги про «Ла-ли-лу-ле-ло» покажутся теплым возвращением в прошлое, в то время как новичков едва ли порадует шквальный огонь катсцен в первые полчаса прохождения.

Ситуацию усугубляют бесконечные обучающие экраны с текстом и короткими вставками игрового процесса, которые снова прерываются лавиной непонятных имен и терминов.

Но стоит игре наконец дать волю — и советское приключение Snake начинает играть новыми красками. Для любителей классики предусмотрен ракурс сверху в режиме наследия, но смысла в нем практически нет.

Современная схема управления между тем оказалась настоящей находкой: герой стал куда подвижнее и точнее. В базовом режиме сложности управление превращает когда-то неповоротливого героя в подвижную машину смерти, от которой не скрыться никому.

Для бывалых ветеранов операции «Добродетель» в Delta припасено еще несколько приятных новшеств. Теперь по желанию можно активировать компас, указывающий направление к цели, а удержание крестовины позволяет вызвать кодек или сменить камуфляж прямо на ходу.

К слову о маскировке — система выживания в Snake Eater остается, пожалуй, самым влиятельным ее наследием. Идеи Кодзимы о выслеживании добычи и лечении ран по-прежнему прослеживаются в современной индустрии. Именно они заложили фундамент для популярных ныне survival-адвенчур.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Steam

Да, сегодня эти механики могут показаться слегка наивными, но даже сейчас они придают скрытным трюкам героя дополнительную глубину и атмосферу.

Фирменная сатира Кодзимы все еще работает безупречно: Snake Eater следит за поведением игрока с дьявольским озорством: от возможности ликвидировать одного из боссов задолго до официальной битвы — достаточно попасть в него во время короткого интервала после катсцены — до схватки, в которой ваша жажда крови имеет свои последствия. Немногие современные игры осмеливаются на подобный уровень взаимодействия с игроком.

При всей своей кинематографичности Snake Eater блистает именно тогда, когда не стесняется быть видеоигрой. Солдаты роняют предметы, спрятанные лягушки оживают под пулями, а в разных уголках карты лежат замаскированные резиновые уточки.

Ощущению душевного погружения способствует и великолепная реализация Delta на PS5 Pro — это одна из немногих по-настоящему образцовых игр для новой, дорогой и недооцененной системы от Sony. Знаковые сцены прошлого, воссозданные в роскошном 4K, заиграли выразительным блеском.

Тем не менее в ремейке нашлись детали, заслуживающие переработки. Финальная битва останется в нашей памяти навсегда, но заключительные сцены выполнены с заметной поспешностью, будто Кодзима в последний момент пытался связать все сюжетные нити. Это и есть тот самый фрагмент, где вмешательство Konami было бы вполне к месту, поскольку концовка и по сей день оставляет ощущение недосказанности.

Помимо основной кампании, в игре предусмотрен забавный и слегка безумный режим Ape Escape, а также секретный бонус, о котором не стоит рассказывать заранее.

Snake Eater — это компактная, но беспощадная версия Metal Gear, приключение времен холодной войны, вдохновленное в равной степени Джеймсом Бондом и «Апокалипсисом сегодня».

Кодзима никогда не скрывал своей любви к Голливуду. Но если другие проекты, как правило, перерастали в неуклюжие эпопеи, то именно эта игра стала самым кинематографичным его творением.

Абсурдная и самоироничная, она с легкостью балансирует между возвышенным и нелепым. А легендарная озвучка с нарочитой театральностью придает несуразным событиям ощущение правдоподобия.