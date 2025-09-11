2-й период Металлург Мг — Динамо МоскваОнлайн
    Обзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового

    Добротно сделанный, но в целом разочаровывающий приквел

    Mafia The Old Country
    Mafia: The Old Country
    Mafia: The Old Country
    Проект среднего бюджета застрял между робостью и узостью замысла, вынуждая поклонников серии серьезно сбавлять планку ожиданий.
    Mafia: The Old Country — довольно любопытная попытка создать проект среднего бюджета в рамках культовой серии.

    В отличие от прежних частей, стремившихся подражать масштабным амбициям и стандартам Rockstar Games, эта игра выбирает путь более линейного и тщательно сфокусированного повествования.

    Сюжет игры переносит нас в начало XX века, в вымышленный итальянский городок Сан-Челесте. В центре истории — истоки сицилийской мафии, темы, прославленной в легендарных фильмах «Крестный отец».

    Будучи давним поклонником этой саги, особенно первой части, я с особым интересом ждал, как это время оживет на экране, и хотел прочувствовать атмосферу эпохи уже в формате видеоигры, — пишет Солал Аван из Twistedvoxel.

    Сюжет сосредоточен вокруг Энцо Фавары, молодого шахтера, который сбегает от тяжелой жизни и в итоге становится частью семьи дона Торризи. Игра явно делает ставку на нарратив, однако темп повествования едва ли можно назвать сбалансированным. И такого рода неравномерность трудно не заметить.

  29/08/2025

    • Первые часы погружения протекают вяло и могут оттолкнуть нетерпеливых игроков, а завязка и игровой процесс обретают нужный ритм лишь со временем. До этого момента впечатления остаются пресными и однообразными, без той искры, что выделяла ранние части Mafia.

    Для своего бюджета продолжительность Mafia: The Old Country кажется уместной — пройти основную историю можно меньше чем за пятнадцать часов. Но назвать это путешествие как-то иначе, кроме слова «скука», достаточно сложно.

    Игра вроде бы стремится блеснуть криминальной драмой, но значительную часть внимания перетягивает на себя роман Энцо Фавары с дочерью дона, Изабеллой.

    Mafia: The Old Country
    Steam

    Второстепенные персонажи, стоит отметить, прописаны вполне достойно — они вышли яркими и запоминающимися — однако целостный сюжет не оставляет глубокого следа. Сам роман выглядит плоско и неубедительно, а предсказуемые повороты рискуют еще больше разочаровать давних поклонников серии.

    В контексте игровых механик Mafia: The Old Country практически не предлагает новизны. Визуальная подача и общее оформление выполнены неплохо, но сам процесс лишен вдохновения. Значительная часть времени сводится к перемещениям из точки А в точку Б и выполнению однотипных поручений.

    Лишь спустя несколько часов игра привносит разнообразие, однако до этого момента приходится довольствоваться рутинными заданиями на благо семьи Торризи.

    Когда действия начинают расширяться, структура миссий быстро скатывается в повторяемость. Основу составляют стелс-эпизоды, создание оружия, бои на ножах и редкие сцены с вождением. Но ни один из этих элементов не производит сильного впечатления.

  05/08/2025

    • Схватки на ножах, хоть и увлекают поначалу, быстро теряют остроту из-за чрезмерного использования. В целом боевая система работает исправно и не вызывает нареканий, но по сравнению с ранними играми серии она выглядит усеченной и лишенной глубины.

    Создать отполированный до блеска кинематографичный опыт уровня Naughty Dog или Rockstar — задача не из простых, поэтому излишне упрекать Hangar 13 было бы несправедливо. Но все же в Mafia: The Old Country присутствуют элементы, которые явно нуждаются в более тонкой доработке. И главным из них стал искусственный интеллект врагов.

    Модель поведения противников выглядит устаревшей и чересчур примитивной, что особенно бросается в глаза при большом упоре на стелс. Перехитрить врагов не составляет большого труда, из-за чего скрытность становится неправдоподобно сильным инструментом и лишает любые столкновения чувства неподдельного напряжения.

    Mafia: The Old Country
    Steam

    Отсутствие полноценного открытого мира превращает поездки на машинах или верхом на лошади лишь в схему продвижения к следующей миссии. Сражения между тем сведены к базовой системе стрельбы от третьего лица, поверх которой наложен обновленный интерфейс.

    К слову, интерфейс — одна из сильных сторон игры: он наглядно отображает характеристики оружия и кажется простым и интуитивным. Система крафта не отличается глубиной, но также реализована аккуратно. Увы, сами бои страдают от все той же примитивности ИИ.

    Автоматическая помощь в прицеливании сглаживает шероховатости, но перестрелки редко дарят удовлетворение, а победы не приносят ощущения достижения чего-то значимого в границах вымышленного цифрового мира.

    Главная проблема Mafia: The Old Country заключается в том, что в стремлении к золотой середине игра оказывается зажатой между двух миров. Ей не хватает размаха и дерзости Mafia 3, но при этом она не дотягивает до остроты повествования и силы характеров оригинальной Mafia.

  14/08/2025

    • Первая часть тоже была линейной, но сумела превратить это в достоинство благодаря сконцентрированному сюжету. На ее фоне The Old Country кажется ограниченной в масштабе и лишенной настоящих амбиций. Поклонники наверняка заметят эти изъяны, однако доступная цена сглаживает впечатление и позволяет проще относиться к недочетам тем, кто готов умерить ожидания.

    «Умерить ожидания» — это в целом девиз Mafia: The Old Country. Перед нами вовсе не тот масштабный и дерзкий сиквел, на который многие могли надеяться, и всякого рода ограничения прослеживаются моментально.

    Тем не менее подобные компромиссы, вероятно, были необходимы, чтобы выпустить игру по конкурентной цене. Учитывая привычку 2K со временем значительно снижать стоимость своих проектов, можно с уверенностью ожидать, что эта часть станет еще доступнее.

    В общем восприятии Hangar 13 предложила вполне сносный опыт, который способен послужить временной передышкой до выхода следующей большой главы Mafia — если, конечно, она вообще находится в разработке.

