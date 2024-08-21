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    • Состоялась презентация Opening Night Live в рамках Gamescom 2024
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    Состоялась презентация Opening Night Live в рамках Gamescom 2024

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    Немецкая выставка Gamescom, посвященная видеоиграм, стартовала с мероприятия Opening Night Live, на котором фанатам показали массу ожидаемых проектов от мировых студий и издателей.

    Call of Duty: Black Ops 6
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    Call of Duty: Black Ops 6

    В рамках показа стала известна дата релиза Indiana Jones and the Great Circle. Новое приключение о культовом герое выйдет 9 декабря в качестве эксклюзива Xbox. Однако уже весной следующего года экшен от первого лица портируют на PlayStation 5.

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  • 26/01/2024

    • Вместе с тем разработчики показали первые кадры геймплея анонсированной ранее Civilization VII, выход которой намечен на 11 февраля 2025 года. Новую игру охарактеризовали «самой крупной и амбициозной» за всю историю франшизы.

    Еще одной яркой презентацией запомнились ребята из Hangar 13, которые работают над Mafia: The Old Country. Сюжет будущего триллера перенесет игроков на Сицилию 1900-х годов, исследовать которую можно будет не раньше 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

    Opening Night Live

    Одним из украшений мероприятия стала демонстрация геймплея Call of Duty: Black Ops 6: шутер выходит 25 октября на всех актуальных платформах.

    Вместе с тем Bethesda представила долгожданный наземный транспорт для Starfield, а также назвала дату релиза дополнения Shattered Space. Сюжетный контент появится в публичном доступе 30 сентября.

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