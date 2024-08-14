Продюсер Assassin’s Creed Shadows настаивает на достоверности сюжета

Сюжет новойподлинно воссоздает эпоху феодальной Японии. Об этом заявил продюсер игры Карл Онне.

По словам руководителя проекта, на разработку экшена с открытым миром было потрачено более четырех лет, что связано с желанием команды представить максимально аутентичный опыт, который будет отличаться от предыдущих частей серии.

Онне подчеркнул, что в процессе разработки были приняты во внимание исторические и культурные особенности выбранной временной эпохи.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 12 ноября. Ранее игра неоднократно подвергалась критике, из-за чего в Ubisoft вынуждены были выходить в публичный доступ с извинениями.