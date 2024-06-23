Bleakmill выпустила тизер шутера Industria 2

Шутер от первого лица, разрабатываемый инди-студией Bleakmill, обзавелся тизером.

Сиквел перенесет игроков на несколько лет позже событий первой части. Во главе сюжета встанет героиня по имени Нора, которая в надежде вернуться на родину — в Восточный Берлин 1989 года — сталкивается с цепочкой непредвиденных событий, в результате чего попадает в сети ИИ ATLAS.

Industria 2

Шутер разрабатывается с использованием технологий Unreal Engine 5. На прохождение кампании потребуется до 6 часов.

Релиз Industria 2 состоится на ПК. На странице игры в Steam в списке поддерживаемых языков указан русский (субтитры).