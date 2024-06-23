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    Bleakmill выпустила тизер шутера Industria 2

    Игры Игры для ПК Steam Valve
    Шутер от первого лица Industria 2, разрабатываемый инди-студией Bleakmill, обзавелся тизером.

    Industria 2
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    Industria 2

    Сиквел перенесет игроков на несколько лет позже событий первой части. Во главе сюжета встанет героиня по имени Нора, которая в надежде вернуться на родину — в Восточный Берлин 1989 года — сталкивается с цепочкой непредвиденных событий, в результате чего попадает в сети ИИ ATLAS.

    Industria 2

    Шутер разрабатывается с использованием технологий Unreal Engine 5. На прохождение кампании потребуется до 6 часов.

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    • Релиз Industria 2 состоится на ПК. На странице игры в Steam в списке поддерживаемых языков указан русский (субтитры).

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