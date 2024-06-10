Ubisoft раскрыла новые подробности геймплея Assassin's Creed Shadows

На презентации Xbox Games Showcase свои минуты получила студия Ubisoft, которая представила чуть больше свежей информации об

В новом экшене с открытым миром игрокам предложено пройти тернистый путь с двумя героями — Ноаэ и Ясукэ, которые пытаются покончить с феодальной раздробленностью Японии времен Адзути-Момояма.

Assassin's Creed Shadows

Главные герои будут существенно отличаться по своими боевым навыкам. Ноаэ — воительница, предпочитающая действовать тихо, не вступая в открытое сражение, а Ясукэ склонен к ближнему бою.

Выход Assassin's Creed Shadows состоится 15 ноября. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.