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    Ubisoft раскрыла новые подробности геймплея Assassin's Creed Shadows

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    На презентации Xbox Games Showcase свои минуты получила студия Ubisoft, которая представила чуть больше свежей информации об Assassin's Creed Shadows.

    Assassin's Creed Shadows
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    Assassin's Creed Shadows

    В новом экшене с открытым миром игрокам предложено пройти тернистый путь с двумя героями — Ноаэ и Ясукэ, которые пытаются покончить с феодальной раздробленностью Японии времен Адзути-Момояма.

    Assassin's Creed Shadows

    Главные герои будут существенно отличаться по своими боевым навыкам. Ноаэ — воительница, предпочитающая действовать тихо, не вступая в открытое сражение, а Ясукэ склонен к ближнему бою.

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