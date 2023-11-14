Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft ушла на золото

Разработкаофициально завершена. Соответствующей информацией поспешили поделиться с пользователями в соцсетях Ubisoft.

Игра, посвященная красочному миру Пандоры с узнаваемыми местными обитателям, ушла на золото, а ее релиз состоится точно в срок — 7 декабря 2023-го.

Avatar: Frontiers of Pandora

В связи с этим значимым событием издатель представил новый трейлер, в который вошли кадры с отличительными чертами версии для PS5. В частности, речь идет об объемном звуке и особенностях управления с помощью DualSense.

Помимо PlayStation 5, новый экшен появится на ПК и Xbox Series.