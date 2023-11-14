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    Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft ушла на золото

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    Разработка Avatar: Frontiers of Pandora официально завершена. Соответствующей информацией поспешили поделиться с пользователями в соцсетях Ubisoft.

    Avatar: Frontiers of Pandora
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    Avatar: Frontiers of Pandora

    Игра, посвященная красочному миру Пандоры с узнаваемыми местными обитателям, ушла на золото, а ее релиз состоится точно в срок — 7 декабря 2023-го.

    Avatar: Frontiers of Pandora

    В связи с этим значимым событием издатель представил новый трейлер, в который вошли кадры с отличительными чертами версии для PS5. В частности, речь идет об объемном звуке и особенностях управления с помощью DualSense.

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