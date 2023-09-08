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    Симулятор eFootball от Konami получил крупное обновление

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    Издатель Konami завершил работу над анонсированным ранее обновлением eFootball 2024. Патч под названием Season 0 теперь официально доступен для установки.

    eFootball 2024
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    eFootball 2024

    В честь крупного апдейта компания выпустила релизный трейлер, в котором представила все новшества симулятора. Главной особенностью eFootball 2024 стало сохранение игрового прогресса 2022 и 2023 годов, а также поддержки принципа условно-бесплатной игры.

    Релизный трейлер eFootball 2024

    В eFootball 2024 заявлено рекордное число футболистов — более 20 тыс. Эта цифра в десятки раз превышает предыдущие данные симулятора.

    Кроме того, в обновленной версии улучшили свободу контроля мяча, механику открывания под передачи, а также игру вратарей. Отныне голкиперы стали еще умнее. Полный список изменений Konami представила на своем сайте.

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