Симулятор eFootball от Konami получил крупное обновление

Издательзавершил работу над анонсированным ранее обновлением. Патч под названием Season 0 теперь официально доступен для установки.

В честь крупного апдейта компания выпустила релизный трейлер, в котором представила все новшества симулятора. Главной особенностью eFootball 2024 стало сохранение игрового прогресса 2022 и 2023 годов, а также поддержки принципа условно-бесплатной игры.

Релизный трейлер eFootball 2024

В eFootball 2024 заявлено рекордное число футболистов — более 20 тыс. Эта цифра в десятки раз превышает предыдущие данные симулятора.

Кроме того, в обновленной версии улучшили свободу контроля мяча, механику открывания под передачи, а также игру вратарей. Отныне голкиперы стали еще умнее. Полный список изменений Konami представила на своем сайте.

eFootball 2024 могут установить пользователи ПК, двух поколений консолей PlayStation и Xbox, а также владельцы Android и iOS.