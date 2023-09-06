Вышел крупный патч улучшений для Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor Фото: X — EA Star Wars
Благодаря новому патчу, игра получит не только визуальные улучшения, но и долгожданную поддержку 60 FPS при отключенной трассировке лучей для консолей.
Для владельцев PlayStation 5 разработчики приготовили еще один сюрприз — поддержку переменной частоты обновления, а ПК-юзеров порадовали внедрением технологии NVIDIA DLSS, которая за счет ИИ повышает разрешение и улучшает графику.
Полный список улучшений Electronic Arts представила на своем сайте.
Также в планы издателя входит создание порта для консолей предыдущего поколения.