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    Вышел крупный патч улучшений для Star Wars Jedi: Survivor

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    С момента выхода Star Wars Jedi: Survivor, 28 апреля этого года, студия Respawn успела дополнить игру шестью патчами улучшений. И вот на днях было представлено седьмое по счету обновление. Оно рассчитано на улучшение производительности.

    Star Wars Jedi: Survivor
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    Star Wars Jedi: Survivor

    Благодаря новому патчу, игра получит не только визуальные улучшения, но и долгожданную поддержку 60 FPS при отключенной трассировке лучей для консолей.

    Для владельцев PlayStation 5 разработчики приготовили еще один сюрприз — поддержку переменной частоты обновления, а ПК-юзеров порадовали внедрением технологии NVIDIA DLSS, которая за счет ИИ повышает разрешение и улучшает графику.

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    • Полный список улучшений Electronic Arts представила на своем сайте.

    Также в планы издателя входит создание порта для консолей предыдущего поколения.

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