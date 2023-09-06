Вышел крупный патч улучшений для Star Wars Jedi: Survivor

С момента выхода, 28 апреля этого года, студияуспела дополнить игру шестью патчами улучшений. И вот на днях было представлено седьмое по счету обновление. Оно рассчитано на улучшение производительности.

Благодаря новому патчу, игра получит не только визуальные улучшения, но и долгожданную поддержку 60 FPS при отключенной трассировке лучей для консолей.

Для владельцев PlayStation 5 разработчики приготовили еще один сюрприз — поддержку переменной частоты обновления, а ПК-юзеров порадовали внедрением технологии NVIDIA DLSS, которая за счет ИИ повышает разрешение и улучшает графику.

Полный список улучшений Electronic Arts представила на своем сайте.

Также в планы издателя входит создание порта для консолей предыдущего поколения.