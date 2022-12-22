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    Need for Speed Unbound, Modern Warfare II, FIFA 23 и еще 7 сочных скидок в PS Store и Microsoft Store в честь новогодних праздников

    Топ-10 выгодных предложений для консольщиков

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    Скрин из Far Cry 6
    В преддверии Нового года крупнейшие разработчики видеоигр традиционно выкатывают жирные скидки. Пользуясь моментом, на LiveSport.Ru составили подборку лучших предложений в PS Store и Microsoft Store, из-за которых у геймеров гарантированно поубавится свободное время.
    Важно! Все игры представленной подборки можно получить со скидками в PS Store до 7 января 2023 года, а в Microsoft Store — до 1 января.

    Need for Speed Unbound: Palace Edition

    Скидка: ≈40%

    Need for Speed Unbound
    PS Store

    Релиз гонки состоялся в конце ноября этого года. Чуть меньше месяца прошло с момента выхода до первого внушительного дисконта. Новая игра, разработанная Criterion Games, приглашает юзеров погонять по просторным улицам Лэйкшора и поучаствовать в Гранд-заезде, традиционно одурачивая копов.

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    • В версию Palace Edition входит сама игра, 4 модифицированных авто, эффекты вождения Palace, стилизованные одежда, номерной знак и стикеры + поза и баннер Tri-Ferg.

    FIFA 23

    Скидка: ≈50%

    FIFA 23
    PS Store

    Чемпионат мира-2022 подошел к концу, а с ним свернулась World Cup-кампания в FIFA 23. Однако это не повод забрасывать футсим. Понемногу возвращается еврофутбол, а в игре обновляются рейтинги. По сути, на сегодняшний день FIFA — безальтернативный симулятор футбола, учитывая трупное состояние eFootball с нищим контентом.

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    • В данный момент в онлайн-сторах для консолей по скидкам можно урвать как стандартное издание, так и версию Ultimate, в которую входят 4600 FIFA-поинтов.

    Gotham Knights: Deluxe

    Скидка: ≈50%

    Gotham Knights
    PS Store

    Если в сторе для сонибоев Рыцарей Готэма по скидке можно урвать в двух изданиях, то на Xbox-площадке по сниженному прайсу в данный момент предлагают только Deluxe-версию, в которую входит Визионерский набор.

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    • Релиз игры состоялся в октябре, причем исключительно на консолях текущего поколения + Windows. Супергеройский файтинг перебрасывает нас на мрачную карту, в которой больше нет Бэтмена, но зато полно преступности. Разумеется, только суперсемья погибшего героя способна защитить город в лютых замесах в стиле экшена с открытым миром.

    Stray

    Скидка: ≈20%, только PS Store

    Stray
    PS Store

    Ролевая игра о приключениях рыжего кота заехала эксклюзивно на PlayStation и ПК, и с момента релиза, 19 июля 2022, была положительно оценена геймсообществом.

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    • Приключенческий опыт предлагает пользователям серию головоломок с бродячим котом, главная цель которого заключается в поиске выхода из заброшенного города. По ходу кампании игроков ждет открытый мир глазами одинокого животного и ряд второстепенных персонажей, которые помогут коту выполнить основную задачу.

    NBA 2K23

    Скидка: ≈50%

    NBA 2K23
    PS Store

    Без жирного подгона не обошлись ребята из 2K Sports, предлагающие со скидкой получить NBA 2K23, да еще и практически во всех изданиях.

    В последней версии баскетбольного симулятора разработчики прокачали геймплей и физику, выгрузили новые мувы игроков и в целом обновили игровой процесс. В NBA 2K23 сохраняются любимые режимы + вкатывается мод Jordan Challenge, в рамках которого можно пройти кампанию за «Его Воздушество».

    NHL 23

    Скидка: ≈60%

    NHL 23
    PS Store

    Продолжая спортивную тематику, стоит упомянуть сочное предложение от EA, благодаря которому можно стащить последнюю версию хоккейного симулятора — NHL 23. Купить по скидке юзерам позволяют как стандартное, так и X-Factor издание.

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    • В NHL 23 разработчики улучшили визуалку, обновили предматчевые кат-сцены и игровую механику, в частности, добавив фичу «последний шанс», новые способности X-Factor и интерактивные подсказки схематических расстановок.

    Dying Light 2

    Скидка: ≈50% на Standart Edition

    Dying Light 2
    PS Store

    Вторая часть экшена от Techland дает игрокам возможность пройти кампанию в одиночном или многопользовательском режиме, а сюжетная линия раскрывает историю скитальца, которому нужно спасти Город, погрузившийся в жестокую войну.

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    • По ходу прохождения главного героя ждут не только драйвовые разборки, но и квесты на сообразительность. Их решение поможет узнать тайны, скрывающиеся на многострадальных территориях. Дисконт распространяется на Стандартное издание и Ultimate Edition, а на Xbox по скидке можно приобрести и Deluxe-версию.

    Assassin's Creed Вальгалла

    Скидка: ≈60%

    Assassin's Creed Вальгалла
    PS Store

    Последняя часть истории об ассасинах вышла два года назад, однако именно сейчас ее можно забрать по солидной скидке, причем сразу в нескольких изданиях, включая Ragnarok Edition, в которое входит дополнение «Заря Рагнарека».

    На консолях текущего поколения пройти игру можно с 60FPS в 4K разрешении. История повествует о викинге по имени Эйвор. Легендарный воин бьется с саксами и всячески пытается заслужить свое место в Вальгалле.

    Far Cry 6: Gold Edition

    Скидка: ≈65%

    Far Cry 6
    PS Store

    Шутер от первого лица Far Cry 6 в обоих онлайн-магазинах можно приобрести по скидке в издании Gold, в которое входит сезонный пропуск. Дополнительно в PS Store предлагают получить по сниженному прайсу версию Deluxe Edition.

    Блестящая сюжетная кампания дает пользователям шанс сыграть за Дани Рохаса — протагониста, воющего со сторонниками за освобождение народа Яры от гнета Кастильо — гениального диктатора, режим которого может быть свергнуть только силовым путем.

    Call of Duty: Modern Warfare II

    Скидка: ≈20%

    Call of Duty: Modern Warfare II
    PS Store

    Шутер от первого лица, разработанный Infinity Ward, был выпущен менее двух месяцев назад, поэтому скидка на него в данный момент не такая внушительная, однако тем, кому очень хочется, дается шанс получить дисконт на два издания.

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    • Первая версия — Digital Cross-Gen Bundle — включает в себя Modern Warfare II и Warzone II (PlayStation). Во вторую — Vault Edition — входит пак «Красная команда 141», склад с оружием FJX «Синдер», сезонный боевой пропуск, 55 этапов, 10-часовой дабл-буст опыта и оружия и 50 Tier Skips для Xbox.

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