Need for Speed Unbound, Modern Warfare II, FIFA 23 и еще 7 сочных скидок в PS Store и Microsoft Store в честь новогодних праздников

Need for Speed Unbound: Palace Edition
Скидка: ≈40%
Релиз гонки состоялся в конце ноября этого года. Чуть меньше месяца прошло с момента выхода до первого внушительного дисконта. Новая игра, разработанная Criterion Games, приглашает юзеров погонять по просторным улицам Лэйкшора и поучаствовать в Гранд-заезде, традиционно одурачивая копов.
В версию Palace Edition входит сама игра, 4 модифицированных авто, эффекты вождения Palace, стилизованные одежда, номерной знак и стикеры + поза и баннер Tri-Ferg.
FIFA 23
Скидка: ≈50%
Чемпионат мира-2022 подошел к концу, а с ним свернулась World Cup-кампания в FIFA 23. Однако это не повод забрасывать футсим. Понемногу возвращается еврофутбол, а в игре обновляются рейтинги. По сути, на сегодняшний день FIFA —
В данный момент в онлайн-сторах для консолей по скидкам можно урвать как стандартное издание, так и версию Ultimate, в которую входят 4600 FIFA-поинтов.
Gotham Knights: Deluxe
Скидка: ≈50%
Если в сторе для сонибоев Рыцарей Готэма по скидке можно урвать в двух изданиях, то на Xbox-площадке по сниженному прайсу в данный момент предлагают
Релиз игры состоялся в октябре, причем исключительно на консолях текущего поколения + Windows. Супергеройский файтинг перебрасывает нас на мрачную карту, в которой больше нет Бэтмена, но зато полно преступности. Разумеется, только суперсемья погибшего героя способна защитить город в лютых замесах в стиле экшена с открытым миром.
Stray
Скидка: ≈20%, только PS Store
Ролевая игра о приключениях рыжего кота заехала
Приключенческий опыт предлагает пользователям серию головоломок с бродячим котом, главная цель которого заключается в поиске выхода из заброшенного города. По ходу кампании игроков ждет открытый мир глазами одинокого животного и ряд второстепенных персонажей, которые помогут коту выполнить основную задачу.
NBA 2K23
Скидка: ≈50%
Без жирного подгона не обошлись ребята из 2K Sports, предлагающие со скидкой получить NBA 2K23, да еще и практически во всех изданиях.
В последней версии баскетбольного симулятора разработчики прокачали геймплей и физику, выгрузили новые мувы игроков и в целом обновили игровой процесс. В NBA 2K23 сохраняются любимые режимы +
NHL 23
Скидка: ≈60%
Продолжая спортивную тематику, стоит упомянуть сочное предложение от EA, благодаря которому можно стащить последнюю версию хоккейного симулятора — NHL 23.
В NHL 23 разработчики улучшили визуалку, обновили предматчевые кат-сцены и игровую механику, в частности, добавив фичу «последний шанс», новые способности X-Factor и интерактивные подсказки схематических расстановок.
Dying Light 2
Скидка: ≈50% на Standart Edition
Вторая часть экшена от Techland дает игрокам возможность пройти кампанию в одиночном или многопользовательском режиме, а сюжетная линия раскрывает историю скитальца, которому нужно спасти Город, погрузившийся в жестокую войну.
По ходу прохождения главного героя ждут не только драйвовые разборки, но и квесты на сообразительность. Их решение поможет узнать тайны, скрывающиеся на многострадальных территориях.
Assassin's Creed Вальгалла
Скидка: ≈60%
Последняя часть истории об ассасинах вышла два года назад, однако именно сейчас ее можно забрать по солидной скидке, причем сразу в нескольких изданиях, включая Ragnarok Edition, в которое входит дополнение «Заря Рагнарека».
Far Cry 6: Gold Edition
Скидка: ≈65%
Шутер от первого лица Far Cry 6 в обоих онлайн-магазинах можно приобрести по скидке в издании Gold, в которое входит сезонный пропуск. Дополнительно в PS Store предлагают получить по сниженному прайсу версию Deluxe Edition.
Блестящая сюжетная кампания дает пользователям шанс сыграть за Дани Рохаса — протагониста, воющего со сторонниками за освобождение народа Яры от гнета Кастильо — гениального диктатора, режим которого может быть свергнуть только силовым путем.
Call of Duty: Modern Warfare II
Скидка: ≈20%
Шутер от первого лица, разработанный Infinity Ward, был выпущен менее двух месяцев назад, поэтому скидка на него в данный момент не такая внушительная, однако тем, кому очень хочется, дается шанс получить дисконт на два издания.
Первая версия — Digital Cross-Gen Bundle — включает в себя Modern Warfare II и Warzone II (PlayStation). Во вторую — Vault Edition — входит пак «Красная команда 141», склад с оружием FJX «Синдер», сезонный боевой пропуск, 55 этапов, 10-часовой дабл-буст опыта и оружия и 50 Tier Skips для Xbox.