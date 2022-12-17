Крутой экшн, супергеройские разборки и магия. Топ-7 самых ожидаемых игр для PlayStation 5, запланированных на 2023 год

1. Forspoken

Трейлер Forspoken

После серии задержек Forspoken от Luminous Productions наконец-то готова предстать перед геймсообществом на PS5 и ПК. Сюжет платформера переносит игроков в мир Атии, где Фрей, жительница Нью-Йорка, обладая обретенными суперспособностями к перемещению, должна найти путь домой.

Однако в новом мире главную героиню ждет серия опасностей, разруливать которые предстоит в ярких и динамичных боях. Помимо череды добротных замесов, открытый мир Атии представляет собой дикую игровую площадку с кучей секретов , разгадывать которые Фрей предстоит в процессе достижения главной цели. Релиз Forspoken запланирован на 24 января 2023 года.

2. ​​Diablo IV

Трейлер Diablo IV

Франшиза Diablo от Blizzard Entertainment наконец-то снова в центре внимания после десятилетнего перерыва. Выход четвертой части файтинга намечен на 6 июня 2023-го.

Diablo IV планирует вывести серию изометрических RPG на новый уровень благодаря современным дополнениям, сохраняя при этом значимые для нее основы. Сюжетная кампания развернется в открытом мире с более мрачной историей, чем когда-либо прежде. А приятным внешним дополнением будет шикарная визуалка .

Учитывая специфику персонажей, игроки получат широкие возможности в процессе погружения в опасные подземелья, кишащие монстрами и злодеями, охраняющими сокровища. Герои на основе классов, персональные навыки в стиле RPG, детальное управление инвентарем и совместная игра — главные элементы серии, которые ожидаются в Diablo IV.

3. ​​Street Fighter 6

Трейлер Street Fighter 6

Street Fighter 6 от Capcom может козырнуть инновациями не только для культовой франшизы конкретного файтинга, но и для жанра в целом. Действие игры происходит в Метро-Сити — локации с открытым миром, где юзерам предстоит смоделировать персонажа, который продолжит повествование, став лучшим бойцом одиночной кампании.

В Street Fighter 6 заедут старые действующие лица, такие как Рю, Чунь-Ли и Гайл, но появятся в файтинге и новички вроде Кимберли . Бои будут в формате 2.5D, однако в гармонии с мощными визуальными дополнениями типа ярких световых всплесков во время комбо или шкалы движения. Игра была анонсирована в феврале этого года, а ее релиз намечен на 2023-й. Выйдет Street Fighter 6 на всех популярных игровых площадках, включая PS5.

4. Final Fantasy XVI

Трейлер Final Fantasy XVI

RPG от Square Enix должна залететь в PS Store 22 июня 2023. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 5 . Над проектом студии помогает работать дизайнер Рета Судзуки, который трудился над Devil May Cry, а само действие Final Fantasy XVI будет ориентировано на экшн.

Игровая кампания проходит в Валистее, мире, где люди разделены на шесть королевств, каждое построено вокруг своего Материнского кристалла. Главный герой RPG — Клайв Росфилд, которого ждут эпические сражения. Игра обещает стать самой трэшовой в истории франшизы. В ней будет море крови, наркотики, пытки и куча контента 18+.

5. Resident Evil 4

Трейлер Resident Evil 4

У студии Capcom намечается насыщенный 2023-й с множеством крупных релизов. Одним из них является ремейк Resident Evil 4 — современной версии культовой классики ужасов.

Разработчики намереваются спроектировать оригинальный опыт, внося при этом некоторые изменения в дизайн, чтобы усилить эффект «хоррора» . Главный герой ужастика — Леон Скотт Кеннеди. Ему предстоит преодолеть серию опасных квестов сельской испанской деревни в поисках пропавшей дочери президента США, однако в процессе решения тяжелейшей задачи становится понятно, что там происходит что-то более зловещее.

Полюбившийся геймплей шутера от третьего лица, система инвентаря и дизайн уровней — само собой разумеющееся. Но в Capcom намекнули на другие незначительные изменения, которые удивят фанатов. Игроки смогут снова пережить эту историю 24 марта 2023 года.

6. Marvel's Spider-Man 2

Трейлер Marvel's Spider-Man 2

После мегауспешной Marvel's Spider-Man 2018-го года преемник от Insomniac Games был неизбежен. В грядущем проекте для PS5 студия планирует рассказать новую историю с участием культового персонажа.

Сюжетные действия будущих паук-стайл приключений развернутся на Манхэттене. На карте с открытым миром преступность прячется за каждым углом, поэтому Человеку-Пауку работы хватит на длительную игровую кампанию. Система рукопашного боя, вдохновленная Batman Arkham, вероятно, будет расширена , особенно с использованием новых приспособлений, как было показано в видео от Insomniac Games.

Компания подтвердила, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023-го года. Игра заедет исключительно на PlayStation 5.

7. Hogwarts Legacy

Трейлер Hogwarts Legacy

Кто-то по-прежнему здесь ждет письмо из Хогвартса? Что ж, совсем скоро оно будет доставлено! Вероятно, Hogwarts Legacy, является одной из самых больших игр данного списка. Кажется, лишний раз она не нуждается в представлении. Долгожданная RPG с открытым миром от Avalanche Software переносит юзеров в волшебную эпоху конца 1800-х годов.