Крутой экшн, супергеройские разборки и магия. Топ-7 самых ожидаемых игр для PlayStation 5, запланированных на 2023 год

1. Forspoken
После серии задержек Forspoken от Luminous Productions наконец-то готова предстать перед геймсообществом на PS5 и ПК. Сюжет платформера переносит игроков в мир Атии, где Фрей, жительница Нью-Йорка, обладая обретенными суперспособностями к перемещению, должна найти путь домой.
Однако в новом мире главную героиню ждет серия опасностей, разруливать которые предстоит в ярких и динамичных боях.
2. Diablo IV
Франшиза Diablo от Blizzard Entertainment наконец-то снова в центре внимания после десятилетнего перерыва. Выход четвертой части файтинга намечен на 6 июня 2023-го.
Diablo IV планирует вывести серию изометрических RPG на новый уровень благодаря современным дополнениям, сохраняя при этом значимые для нее основы. Сюжетная кампания развернется в открытом мире с более мрачной историей, чем когда-либо прежде.
Учитывая специфику персонажей, игроки получат широкие возможности в процессе погружения в опасные подземелья, кишащие монстрами и злодеями, охраняющими сокровища. Герои на основе классов, персональные навыки в стиле RPG, детальное управление инвентарем и совместная игра — главные элементы серии, которые ожидаются в Diablo IV.
3. Street Fighter 6
Street Fighter 6 от Capcom может козырнуть инновациями не только для культовой франшизы конкретного файтинга, но и для жанра в целом. Действие игры происходит в Метро-Сити — локации с открытым миром, где юзерам предстоит смоделировать персонажа, который продолжит повествование, став лучшим бойцом одиночной кампании.
4. Final Fantasy XVI
RPG от Square Enix должна залететь в PS Store 22 июня 2023.
Игровая кампания проходит в Валистее, мире, где люди разделены на шесть королевств, каждое построено вокруг своего Материнского кристалла. Главный герой RPG — Клайв Росфилд, которого ждут эпические сражения. Игра обещает стать самой трэшовой в истории франшизы. В ней будет море крови, наркотики, пытки и куча контента 18+.
5. Resident Evil 4
У студии Capcom намечается насыщенный 2023-й с множеством крупных релизов. Одним из них является ремейк Resident Evil 4 — современной версии культовой классики ужасов.
Разработчики намереваются спроектировать оригинальный опыт,
Полюбившийся геймплей шутера от третьего лица, система инвентаря и дизайн уровней — само собой разумеющееся. Но в Capcom намекнули на другие незначительные изменения, которые удивят фанатов. Игроки смогут снова пережить эту историю 24 марта 2023 года.
6. Marvel's Spider-Man 2
После мегауспешной Marvel's Spider-Man 2018-го года преемник от Insomniac Games был неизбежен. В грядущем проекте для PS5 студия планирует рассказать новую историю с участием культового персонажа.
Сюжетные действия будущих паук-стайл приключений развернутся на Манхэттене. На карте с открытым миром преступность прячется за каждым углом, поэтому Человеку-Пауку работы хватит на длительную игровую кампанию.
Компания подтвердила, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023-го года. Игра заедет исключительно на PlayStation 5.
7. Hogwarts Legacy
Кто-то по-прежнему здесь ждет письмо из Хогвартса? Что ж, совсем скоро оно будет доставлено! Вероятно, Hogwarts Legacy, является одной из самых больших игр данного списка. Кажется, лишний раз она не нуждается в представлении. Долгожданная RPG с открытым миром от Avalanche Software переносит юзеров в волшебную эпоху конца 1800-х годов.