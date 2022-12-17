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    Крутой экшн, супергеройские разборки и магия. Топ-7 самых ожидаемых игр для PlayStation 5, запланированных на 2023 год

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    Следующий год станет одним из самых событийных в игровой индустрии за последнее время. В большом плюсе от этого будут владельцы PlayStation 5. На актуальных версиях консолей от Sony появятся крупнейшие глобальные геймпроекты + ряд эксклюзивов. О самых ожидаемых ребята из Sportskeeda решили рассказать в своей подборке.

    1. Forspoken

    Трейлер Forspoken

    После серии задержек Forspoken от Luminous Productions наконец-то готова предстать перед геймсообществом на PS5 и ПК. Сюжет платформера переносит игроков в мир Атии, где Фрей, жительница Нью-Йорка, обладая обретенными суперспособностями к перемещению, должна найти путь домой.

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    • Однако в новом мире главную героиню ждет серия опасностей, разруливать которые предстоит в ярких и динамичных боях. Помимо череды добротных замесов, открытый мир Атии представляет собой дикую игровую площадку с кучей секретов, разгадывать которые Фрей предстоит в процессе достижения главной цели. Релиз Forspoken запланирован на 24 января 2023 года.

    2. ​​Diablo IV

    Трейлер Diablo IV

    Франшиза Diablo от Blizzard Entertainment наконец-то снова в центре внимания после десятилетнего перерыва. Выход четвертой части файтинга намечен на 6 июня 2023-го.

    Diablo IV планирует вывести серию изометрических RPG на новый уровень благодаря современным дополнениям, сохраняя при этом значимые для нее основы. Сюжетная кампания развернется в открытом мире с более мрачной историей, чем когда-либо прежде. А приятным внешним дополнением будет шикарная визуалка.

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    • Учитывая специфику персонажей, игроки получат широкие возможности в процессе погружения в опасные подземелья, кишащие монстрами и злодеями, охраняющими сокровища. Герои на основе классов, персональные навыки в стиле RPG, детальное управление инвентарем и совместная игра — главные элементы серии, которые ожидаются в Diablo IV.

    3. ​​Street Fighter 6

    Трейлер Street Fighter 6

    Street Fighter 6 от Capcom может козырнуть инновациями не только для культовой франшизы конкретного файтинга, но и для жанра в целом. Действие игры происходит в Метро-Сити — локации с открытым миром, где юзерам предстоит смоделировать персонажа, который продолжит повествование, став лучшим бойцом одиночной кампании.

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    • В Street Fighter 6 заедут старые действующие лица, такие как Рю, Чунь-Ли и Гайл, но появятся в файтинге и новички вроде Кимберли. Бои будут в формате 2.5D, однако в гармонии с мощными визуальными дополнениями типа ярких световых всплесков во время комбо или шкалы движения. Игра была анонсирована в феврале этого года, а ее релиз намечен на 2023-й. Выйдет Street Fighter 6 на всех популярных игровых площадках, включая PS5.

    4. Final Fantasy XVI

    Трейлер Final Fantasy XVI

    RPG от Square Enix должна залететь в PS Store 22 июня 2023. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 5. Над проектом студии помогает работать дизайнер Рета Судзуки, который трудился над Devil May Cry, а само действие Final Fantasy XVI будет ориентировано на экшн.

    Игровая кампания проходит в Валистее, мире, где люди разделены на шесть королевств, каждое построено вокруг своего Материнского кристалла. Главный герой RPG — Клайв Росфилд, которого ждут эпические сражения. Игра обещает стать самой трэшовой в истории франшизы. В ней будет море крови, наркотики, пытки и куча контента 18+.

    5. Resident Evil 4

    Трейлер Resident Evil 4

    У студии Capcom намечается насыщенный 2023-й с множеством крупных релизов. Одним из них является ремейк Resident Evil 4 — современной версии культовой классики ужасов.

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    • Разработчики намереваются спроектировать оригинальный опыт, внося при этом некоторые изменения в дизайн, чтобы усилить эффект «хоррора». Главный герой ужастика — Леон Скотт Кеннеди. Ему предстоит преодолеть серию опасных квестов сельской испанской деревни в поисках пропавшей дочери президента США, однако в процессе решения тяжелейшей задачи становится понятно, что там происходит что-то более зловещее.

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    • Полюбившийся геймплей шутера от третьего лица, система инвентаря и дизайн уровней — само собой разумеющееся. Но в Capcom намекнули на другие незначительные изменения, которые удивят фанатов. Игроки смогут снова пережить эту историю 24 марта 2023 года.

    6. Marvel's Spider-Man 2

    Трейлер Marvel's Spider-Man 2

    После мегауспешной Marvel's Spider-Man 2018-го года преемник от Insomniac Games был неизбежен. В грядущем проекте для PS5 студия планирует рассказать новую историю с участием культового персонажа.

    Сюжетные действия будущих паук-стайл приключений развернутся на Манхэттене. На карте с открытым миром преступность прячется за каждым углом, поэтому Человеку-Пауку работы хватит на длительную игровую кампанию. Система рукопашного боя, вдохновленная Batman Arkham, вероятно, будет расширена, особенно с использованием новых приспособлений, как было показано в видео от Insomniac Games.

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    7. Hogwarts Legacy

    Трейлер Hogwarts Legacy

    Кто-то по-прежнему здесь ждет письмо из Хогвартса? Что ж, совсем скоро оно будет доставлено! Вероятно, Hogwarts Legacy, является одной из самых больших игр данного списка. Кажется, лишний раз она не нуждается в представлении. Долгожданная RPG с открытым миром от Avalanche Software переносит юзеров в волшебную эпоху конца 1800-х годов.

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    • Героям предстоит примерить на себя роль студентов знаменитой школы чародейства и волшебства. В процессе прохождения квестов персонажи будут исследовать открытый мир, включая интерьеры Хогвартса, участвовать в сражениях, основанных на магии, и создавать эликсиры. Игра залетит в общий доступ 10 февраля 2023-го года.

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