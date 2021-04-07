EA Sports грозят новые штрафы за лутбоксы в FIFA 21

Национальная ассоциация защиты детей и подростков Бразилии начала расследование, по итогам которого компаниярискует влететь на штрафы в размере $700 тыс ежедневно.

Ассоциация изучает принципы работы лутбоксов в FIFA 21. Исследователи пытаются понять, можно ли это явление сравнить с рулеткой.

В ряде игр от EA, включая FIFA, лутбоксы — это паки игроков, которые приобретаются за FIFA Points. А монетки покупаются за деньги.

С помощью паков игроки пытаются собрать сильный состав футболистов, но чаще всего они тратят средства впустую. Иногда пользователи просаживают несколько тысяч долларов, чтоб отыскать топ-состав. Поэтому во многих странах лутбоксы могут признать азартной игрой.