Судьи Английской Премьер-лиги «шокированы и возмущены» решением Футбольной ассоциации (FA) отменить красную карточку, показанную защитнику «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро в матче против «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

Лени Йоро globallookpress.com

Что случилось

22 ноября 21-летний футболист манкунианцев получил прямую красную карточку на 8-й минуте выездной встречи 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Арбитр Сэм Барротт удалил Йоро за фол последней надежды — Лени Йоро подтолкнул в спину форварда Александера Исака, выбегавшего один на один. ВАР согласился с решением судьи в поле.

«МЮ» не согласился с этим решением и обжаловал его. 24 ноября FA удовлетворила апелляцию и отменила красную карточку француза.

Одноматчевая дисквалификация Лени Йоро была отменена после того, как апелляция на ошибочное удаление игрока была удовлетворена. Футболист «Юнайтед» был удален с поля за лишение явной возможности забить гол в ходе матча Премьер-лиги против «Ливерпуля», состоявшегося в воскресенье, 22 ноября. Письменное обоснование решения независимой комиссии будет опубликовано позднее. Заявление FA

«МЮ» недоволен исходом

Несмотря на положительный исход апелляции, главный тренер «МЮ» Маурисио Почеттино остался недоволен ситуацией — удаление игрока в самом начале матча с «Ливерпулем» бесспорно повлияло на результат.

Я очень расстроен, считаю, что подобное никогда не должно происходить. Я постоянно задаю один и тот же вопрос. Ладно, мы можем принять, что судья ошибся из-за эмоционального восприятия игры. Но если у нас есть ВАР, чем они занимаются? Что теперь, мы будем переигрывать матч? Нам дадут возможность сыграть заново в равных составах, 11 на 11? Нет. Проблема в том, что все произошло непосредственно во время матча, и в тот момент, когда, на мой взгляд, нам нужно было время, чтобы пересмотреть эпизод. Маурисио Почеттино Главный тренер «МЮ»

В «МЮ» считают, что судьи неверно истолковали эпизод, а также недовольны тем, что ВАР не оспорил принятое Барроттом решение — по мнению клуба, Исак даже без вмешательства Йоро в эпизод не смог бы добраться до мяча раньше вратаря Сенне Ламменса.

Судьи недовольны решением FA

Манкунианцы также недовольны тем, что глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб публично поддержал удаление защитника.

Уэбб считает, что решение Сэма Барротта было оправданным, несмотря на то, что впоследствии оно было отменено Футбольной ассоциацией Англии. «Манчестер Юнайтед» намерен обсудить эпизод с АПЛ, а также обратиться в судейский корпус напрямую.

Говард Уэбб

Считаю, что большинство людей расценит это решение как верное, учитывая скорость движения Исака к мячу. Альтернативное мнение заключается в том, что Ламменс мог успеть к мячу первым, но это довольно спорно. Нельзя сказать, что решение судьи было явно ошибочным. На мой взгляд, арбитр Сэм Барротт действовал решительно. Мы знаем, что было явное нарушение. Игрок двигался в сторону ворот, эпизод произошел прямо у края штрафной площади, из защитников рядом был только Йоро, а вратарь в этот момент отступал к своим воротам. Исак контролирует мяч, пробрасывает его мимо Йоро, разгоняется — и тут следует фол, в результате которого он падает. Возникает вопрос: успел бы он к мячу раньше Ламменса? В динамике эпизода арбитр посчитал, что успел бы. Таково было решение судьи на поле, а затем видеоассистенты проверили этот момент, чтобы определить, не было ли решение явно ошибочным, и пришли к выводу, что не было. Говард Уэбб глава судейского корпуса АПЛ

В свою очередь, АПЛ и судейский корпус лиги по-прежнему считают первоначальное решение об удалении Йоро верным. Теперь судьи хотят получить объяснения от FA, почему было принято решение об отмене карточки.

Комиссия АПЛ по ключевым игровым эпизодам (KMI) единогласно поддержала решение арбитра Сэма Барротта об удалении Йоро. Также KMI поддержала решение ВАР не вмешиваться в эпизод.

Объяснение FA

26 ноября FA опубликовала обоснование отмены красной карточки Лени Йоро. Принимавшая решение комиссия, которая состоит из трех бывших футболистов, включая экс-вратаря, отметила, что Исак неудачно обработал мяч — настолько, что «фактически потерял над ним контроль». В таком случае Йоро не должен был быть удален.

Члены комиссии единогласно решили, что у Исака не было бы явной возможности забить гол, если не учитывать фол Йоро. Несмотря на то, что Исак добрался до мяча, его обработка была настолько неудачной, что он фактически утратил контроль над мячом. По сути, контроль мяча перешел к вратарю «МЮ», который, по оценке комиссии, успел бы зафиксировать мяч или накрыть его до того, как Исак смог бы добраться до него и пробить по воротам. По мнению комиссии, судья допустил «очевидную ошибку», решив, что у Исака была явная возможность забить гол. Заявление комиссии FA

Также комиссия отметила, что «МЮ» предоставил «доказательства» того, что Йоро не стоило удалять.

Манкунианский клуб предоставил записи эпизода с трех ракурсов, сослался на отмену красной карточки Паскаля Стрейка в матче «Брайтона» против «Сандерленда», а также на то, что Исак «был на расстоянии как минимум 180 сантиметров от мяча».

По поводу последнего аргумента «МЮ» комиссия отметила, что не может проверить эти расчеты, из-за чего отнеслась к ним «с осторожностью».