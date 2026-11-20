В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка четвертьфиналов и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона‑2026/2027.
Итоги жеребьёвки Лиги наций А
По её итогам определены следующие пары четвертьфиналистов:
Испания — Франция;
Нидерланды — Португалия;
Норвегия — Англия;
Бельгия — Германия.
Первые игры состоятся 25–27 марта 2027 года, а ответные матчи намечены на 28–30 марта. Полуфиналы пройдут 9–10 июня, а финал и игра за третье место состоятся 13 июня.
Победителя пары Испания — Франция ждёт лучшая команда из противостояния Нидерланды — Португалия. Победитель пары Бельгия — Германия сыграет с сильнейшей командой противостояния Норвегия — Англия.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги наций А победила Португалия, оказавшаяся сильнее в игре с Испанией (2:2, пен. 5:3).
Стыковые матчи
Также завершилась жеребьёвка стыковых матчей Лиги наций УЕФА.
В стыках за право сыграть в Лиге А встретятся:
Босния и Герцеговина — Дания;
Венгрия — Сербия;
Ирландия — Хорватия;
Словения — Уэльс.
В стыках за право сыграть в Лиге B встретятся:
Кипр — Северная Македония;
Эстония — Румыния;
Фарерские острова — Грузия;
Беларусь — Израиль.
Первые игры состоятся 25–27 марта, а ответные матчи — 28–30 марта.
Таким образом, сразу 24 команды узнали своих соперников по стыковым матчам.