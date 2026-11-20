В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка четвертьфиналов и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона‑2026/2027.

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Итоги жеребьёвки Лиги наций А

По её итогам определены следующие пары четвертьфиналистов:

Испания — Франция;

Нидерланды — Португалия;

Норвегия — Англия;

Бельгия — Германия.

Первые игры состоятся 25–27 марта 2027 года, а ответные матчи намечены на 28–30 марта. Полуфиналы пройдут 9–10 июня, а финал и игра за третье место состоятся 13 июня.

Победителя пары Испания — Франция ждёт лучшая команда из противостояния Нидерланды — Португалия. Победитель пары Бельгия — Германия сыграет с сильнейшей командой противостояния Норвегия — Англия.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги наций А победила Португалия, оказавшаяся сильнее в игре с Испанией (2:2, пен. 5:3).

Стыковые матчи

Также завершилась жеребьёвка стыковых матчей Лиги наций УЕФА.

В стыках за право сыграть в Лиге А встретятся:

Босния и Герцеговина — Дания;

Венгрия — Сербия;

Ирландия — Хорватия;

Словения — Уэльс.

В стыках за право сыграть в Лиге B встретятся:

Кипр — Северная Македония;

Эстония — Румыния;

Фарерские острова — Грузия;

Беларусь — Израиль.

Первые игры состоятся 25–27 марта, а ответные матчи — 28–30 марта.

Таким образом, сразу 24 команды узнали своих соперников по стыковым матчам.