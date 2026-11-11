Как сообщает корреспондент Globo Кае Мота, Рафинья перенёс операцию по удалению кисты на левом ухе сразу после проигранного Класико (1:2), хотя состояться она должна была значительно позже — во время ноябрьской международной паузы. Нападающий не захотел пропускать матчи сборной Бразилии, поэтому настоял на операции раньше срока.

Поездка Рафиньи в сборную вызвала неоднозначную реакцию в каталонских СМИ. В этом году он уже трижды получал травмы в матчах за Бразилию, поэтому на этот сбор «Барселона» договорилась с бразильской федерацией дозировать его игровое время.

Восстановление прошло быстро

В начале октября Рафинья получил удар по голове — рана на левом ухе воспалилась и сильно болела. В «Барселоне» хотели удалить кисту во время перерыва в клубном календаре, но тогда нападающий не смог бы поехать в сборную на ноябрьские игры — самого игрока такой расклад не устраивал.

В итоге операцию провели 26 октября: после неё бразилец пропустил несколько тренировок, но вышел уже в следующем матче с защитной повязкой на голове. Именно в ней бразилец оформил два дубля подряд — сначала в чемпионате Испании «Алавесу», затем «Астон Вилле» в Лиге чемпионов.

Рафинья в повязке в матче с «Атлетико» globallookpress.com

В Каталонии призвали лишить капитанской повязки

Барселонские СМИ желание бразильца вновь поехать в сборную не оценили: журналист Жоан Поки вообще назвал отъезд Рафиньи скандалом и призвал лишить его капитанской повязки «Барселоны». А его коллега Давид Санчес задался другим вопросом: зачем сборной вызывать игрока, который ещё не набрал полную форму и рискует снова травмироваться? Сам Рафинья 5 ноября подтверждал, что чувствует себя «хорошо, но ещё не на сто процентов».

Но в сборной, по сведениям Globo, решение сделать операцию раньше восприняли строго позитивно — как подтверждение того, насколько Рафинье важно играть за Бразилию.

Уже трижды в этом году получал травмы в сборной

Причины беспокойства «Барселоны» за здоровье Рафиньи в расположении сборной лежат на поверхности. В марте он повредил бедро в матче с Францией и пропустил три важнейшие встречи с «Атлетико» — в чемпионате, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Летом — получил травму в игре с Гаити на ЧМ, а в сентябре ушёл с поля в перерыве матча с Австралией и затем пропустил встречи с «Хетафе» и «Галатасараем». После сентябрьского сбора Рафинья сыграл за клуб семь раз, но провёл все 90 минут только в воскресенье, когда каталонцы обыграли «Атлетико» (2:1).

По информации Globo, «Барселона» и Бразильская конфедерация футбола договорились следить за игровым временем Рафиньи, чтобы снизить риск новой травмы. Координатор бразильских сборных Родриго Каэтано объяснил, что штаб Анчелотти получает отчёты от клубов и учитывает, сколько сыграли футболисты и насколько они устали.

Бразилия сыграет с Японией 14 ноября, а с Сингапуром — 17-го.