«Милан» потерпел домашнее поражение от венгерского «Ференцвароша» (0:2) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Перед матчем

«Милан» подходил к матчу на фоне победы в дерби над «Интером» со счетом 3:1. В Лиге Европы тем временем дела шли неважно — за домашним поражением от «Бенфики» (0:2) последовал выездной разгром «Зальцбурга» (4:0), после чего «россонери» были биты «Борнмутом» (0:3) в Англии.

Рубен Аморим globallookpress.com

У клуба из Венгрии было куда больше поводов для оптимизма, ведь он не проигрывает с июля — единственное поражение в сезоне-2026/27 случилось в матче 1-го тура чемпионата Венгрии против «Пакша» (2:2). Кроме того, «Ференцварош» выиграл все 3 матча в ЛЕ, последовательно победив «Селтик» (3:1), «Виктрию Пльзень» (2:1) и португальский «Торрtенсе» (4:1).

Ход матча

По итогам первого тайма счет не был открыт, а хозяева показали довольно посредственный и медленный футбол. Начинать свои атаки в таком среднем темпе, «россонери» было очень тяжело, поскольку футболисты «Ференцвароша» не боялись обозначать высокий прессинг.

Если бы венгерский клуб увереннее работал в завершении атак, гости вполне могли вести в счёте. Единственный же опасный момент был создан в середине первого тайма у ворот «Милана».

«Милан» — «Ференцварош» globallookpress.com

Яшари попал под прессинг на левой половине поля и затем просто не глядя выполнил передачу назад по центру, Ленни Жозеф в итоге перехватил мяч и затем убежав к линии штрафной площади пробил по воротам, Торриани успел сократить дистанцию и сложившись намертво поймал мяч, который близко летел к центру.

Сразу после перерыва Рубен Аморим провел тройную замену, выпустив Пулишича, Морейру и Хила, но «Милану» это не очень помогло. Уже на 54-й минуте «Ференцварош» открыл счет и помогла им в этом ошибка миланцев.

Де Винтер со своей половины поля под прессингом сделал черпачком пас назад на Торриани, Лоренцо попал под прессинг при обработке мяча и в итоге не смог выбить его под давлением Закариассена, в итоге Торриани махнул по ноге сопернику, мяч отскочил к Ленни Жозефу, который уже без особых проблем поразил пустые ворота «Милана».

«Милан» — «Ференцварош» globallookpress.com

Пропущенный мяч заставил миланцев активнее идти в атаку, но венгры уверенно оборонялись. А сразу после того, как на замену вышел Лука Модрич, «Ференцварош» отметил это вторым забитым мячом.

На 68-й минуте игроки «Ференцвароша» убежали в контратаку после пары отскоков на своей половине поля, далее Закариассен убежал к линии штрафной площади по центру и оторвавшись от опеки вытянул на себя Торриани при входе в штрафную, а затем покатил мяч правее на Ленни Жозефа, который спокойно оформил дубль.

Венгры не стали сбавлять обороты и едва не забили третий мяч, но на 77-й минуте остались в меньшинстве — Бамиделе Юсуф отмахнулся от Хилы в центре поля в позиционной борьбе, попал локтем в лицо и получил прямую красную карточку.

«Милан» — «Ференцварош» globallookpress.com

Оставшись вдесятером, венгры сели в оборону, но организовать навал «Милану» не удалось. более того, в компенсированное время гости едва не сделали счет крупным. Из глубины поля последовал заброс на ход Леви, Хила проиграл борьбу за мяч, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Мадарас обыграл Торриани, но с острого угла не попал в створ ворот, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Милан» в очередной раз сыграл наплевательски, пытаясь просто за счёт класса зацепить хотя бы ничью на домашнем поле, но не смог. Ключевым моментом встречи стала ошибка, приведшая к первому пропущенному мячу. После этого венгры уже не отпустили преимущество.

«Милан» — «Ференцварош» globallookpress.com

«Ференцварош» довёл количество набранных в розыгрыше очков до 12 и делит 1-2 строчку в таблице Лиги Европы с «Борнмутом». У «Милана» осталось три очка и 26-е место.

Результат матча Милан Милан 0:2 Ференцварош Будапешт 0:1 Ленни Жозеф 52' 0:2 Ленни Жозеф 66' Милан: Лоренцо Торриани, Кони де Винтер, Давиде Бартезаги ( Франческо Камарда 67' ), Филиппо Терраччано, Омари Хатчинсон, Ардон Яшари ( Лука Модрич 63' ), Юнус Муса ( Кристиан Пулишич 46' ), Адриен Рабьо, Гонсалу Рамуш, Альфаджо Сиссе ( Диегу Морейра 46' ), Sankhoun Diawara ( Марио Хила 46' ) Ференцварош: Денеш Дибуш, Тоон Рамакерс, Аттила Ошват, Велько Бирманчевич ( Хабиб Майга 86' ), Ленни Жозеф ( Адам Мадарас 67' ), Кристоффер Закариассен ( Йонатан Леви 86' ), Мариус Корбу ( Даниэл Арзани 90' ), Адам Надь, Матуш Беро ( Бамиделе Юсуф 67' ), Каду, Mariano Gomez Жёлтые карточки: Альфаджо Сиссе 32', Кони де Винтер 51' — Адам Надь 90+4' Красная карточка: Бамиделе Юсуф 77' (Ференцварош)

Статистика матча 2 Удары в створ 8 8 Удары мимо 3 70 Владение мячом 30 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 9 Фолы 13

Что будет дальше?

В ближайшем матче «Милан» 8 ноября отправится в гости к «Дженоа» в рамках 11-го тура Серии А. «Ференцварош» в этот же день сыграет на выезде с «Вашашем» в матче 13-го тура чемпионата Венгрии.

В 5-м туре Лиги Европы «Милан» 26 ноября сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом», а «Ференцварош» в этот же день примет словенский «Целе» на своем поле.