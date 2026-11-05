«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры с бывшим главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на собственные источники. Контакт состоялся в последние дни на фоне неудачного старта команды Майкла Каррика.

Дидье Дешам globallookpress.com

«„Манчестер Юнайтед“ связался с Дидье Дешамом, но тот не спешит и хочет рассмотреть другие варианты», — написал журналист издания Санти Ауна в соцсети X.

Дешам готов подождать до лета

По информации Foot Mercato, 58-летний специалист пока без особого энтузиазма относится к возможности возглавить «МЮ». Издание связывает это с проблемами клуба: недовольством болельщиков руководством и неудачной трансферной политикой.

Дешам готов рассматривать предложения, но допускает, что вернётся к работе только в следующее межсезонье. Летом он входил в список кандидатов «Реала» и был заинтересован в назначении, но мадридский клуб предпочёл Жозе Моуринью.

Руководство «Юнайтед» также контактировало с Юлианом Нагельсманном и Унаи Эмери. Последний, как отмечает издание, близок к продлению контракта с «Астон Виллой».

«Юнайтед» продолжает страдать

Майкл Каррик возглавил «МЮ» в январе 2026 года после ухода Рубена Аморима: приняв команду на седьмом месте в АПЛ, он поднял её на третью строчку и вернул в Лигу чемпионов. В мае клуб заключил с англичанином контракт до 2028 года.

Однако нынешний чемпионат складывается значительно хуже: после девяти матчей у манкунианцев семь очков и 17-е место, прямо над зоной вылета. «МЮ» одержал лишь одну победу в АПЛ и потерпел в этом сезоне несколько унизительных поражений — в частности, от «Борнмута» на «Олд Траффорд» (0:3) и от «Комо» в ЛЧ (1:4).

3 ноября «Юнайтед» обыграл «Рому» дома в Лиге чемпионов — 3:2. По оценке Foot Mercato, этот результат помог Каррику сохранить пост, однако поиски возможного преемника продолжаются.

Дешам на ЧМ-2026 globallookpress.com

Чемпион мира и финалист Лиги чемпионов

Дешам покинул сборную Франции после ЧМ-2026, завершив 14-летнюю работу с национальной командой. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, дошли до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022. На последнем мировом первенстве они заняли четвёртое место, после чего сборную возглавил Зинедин Зидан.

До сборной Дешам работал с «Монако», «Ювентусом» и «Марселем». Монегасков он вывел в финал Лиги чемпионов 2004 года, туринцев вернул в Серию А, а с марсельцами выиграл чемпионат Франции — первый для клуба за 18 лет.

Опыт английского футбола у Дешама есть как у игрока: сезон-1999/2000 он провёл в «Челси».