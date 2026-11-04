Полузащитник «Барселоны» Родри не сыграет с «Атлетико» в 12-м туре Ла Лиги 8 ноября. Каталонский клуб объявил о травме испанца после обследования.

У обладателя «Золотого мяча»-2024 выявили небольшое повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Точный срок восстановления пока неизвестен — он будет зависеть от динамики лечения.

Может пропустить до месяца

Родри почувствовал дискомфорт в домашнем матче с «Астон Виллой» 3 ноября (3:0). В перерыве Ханс-Дитер Флик заменил его на Марка Берналя.

На послематчевой пресс-конференции Флик сообщил о мышечных проблемах полузащитника, из-за которых снял его с игры, а на следующий день клуб подтвердил, что Родри пропустит как минимум ближайший матч чемпионата. По информации Marca, игрок выбыл ориентировочно на месяц — в этом случае он не сможет принять участие в четырёх играх Примеры и следующем матче Лиги чемпионов.

30-летний испанец перешёл из «Манчестер Сити» в августе, подписав контракт до лета 2030 года. По данным Mundo Deportivo, он выходил в стартовом составе в 11 из 14 официальных матчей «Барселоны»: десять раз играл в паре с Педри, ещё один — с Гави.

Родри в матче против «Астон Виллы» globallookpress.com

Наиболее вероятная замена — Берналь

Основным вариантом на место Родри в ближайших играх, по информации AS, является Берналь, как раз заменивший его в перерыве встречи с «Астон Виллой». После матча Флик отдельно похвалил молодого полузащитника.

«Он всегда играет великолепно, когда выходит на поле», — приводит слова тренера официальный сайт «Барселоны».

Как пишет AS, другими вариантами для опорной зоны остаются Френки де Йонг и Гави. Нидерландец, напомним, совсем недавно вернулся после травмы.

Что будет дальше?

«Атлетико» примет «Барселону» 8 ноября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 МСК.

После 11 туров каталонцы лидируют с 30 очками, мадридцы идут вторыми с 28. Победа позволит команде Диего Симеоне обойти «Барселону» и возглавить таблицу.