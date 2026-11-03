«Вест Хэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Португалец сохранил работу в клубе после вылета из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, но стартовал в Чемпионшипе значительно ниже ожиданий.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте клуба, совет директоров проанализировал начало сезона и посчитал смену тренера необходимой для достижения поставленных целей. Вместе с Нуну команду покинули его помощник Руй Педру Силва и тренер вратарей Руй Барбоза.

Почему уволили Нуну

Португалец возглавил «Вест Хэм» в сентябре 2025 года и не смог сохранить место в АПЛ — однако, несмотря на вылет, руководство не стало увольнять тренера и дало ему шанс вернуться в элиту. После 13 туров лондонцы занимают восьмое место в Чемпионшипе и отстают от лидирующего «Мидлсбро» на шесть очков, а ещё успели вылететь из Кубка Английской лиги на стадии 1/16 финала от «Фулхэма» (2:3).

Отставка последовала после двух домашних поражений подряд — от «Саутгемптона» (2:3) и «Вест Бромвича» (1:3). В этих встречах «Вест Хэм» пропустил шесть мячей, а за шесть последних туров одержал только две победы — и это при том, что именно лондонский клуб обладает с отрывом самым дорогим составом в Чемпионшипе по оценке Transfermarkt.

Кто может возглавить команду

По информации talkSPORT, «Вест Хэм» уже достиг договорённости с легендой клуба Скоттом Паркером, выступавшим за него с 2007-го по 2011-й. В качестве тренера Паркер уже трижды выводил команды из Чемпионшипа в Премьер-лигу — с «Фулхэмом», «Борнмутом» и «Бернли». Официально о его назначении пока не объявлено.

Что будет дальше?

Подготовкой команды временно займутся Марк Нобл, Стив Поттс и Джерард Прендевилл. Уже 4 ноября «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Кардиффом», а 7 ноября отправится в гости к «Блэкберну».