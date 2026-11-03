В матче 10-го тура итальянской Серии А « Парма » на выезде выиграла у « Аталанты » со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Джованни Фаббиан на 41-й минуте, Давиде Дзаппакоста на 47-й минуте поразил собственные ворота, а Симоне Лонтани на 58-й минуте установил окончательный результат на табло.
Результат матча
АталантаБергамо0:3ПармаПарма
0:1 Джованни Фаббиан 41' 0:2 Simone Lontani 58'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Элиф Элмас 62'), Давиде Дзаппакоста (Лазар Самарджич 76'), Джорджио Скальвини, Реля Обрич, Лоренцо Бернаскони, Марио Пашалич, Никола Залевский (Javison Idele 76'), Шарль Де Кетеларе, Джонатан Роу (Камал Дин Сулемана 67'), Никола Крстович
Парма: Джованни Даффара, Эмануэле Валери, Энрико Дель Прато, Мандела Кейта, Венсан Сьерро (Ханс Николусси Кавилья 89'), Джованни Фаббиан (Nesta Elphege 74'), Эль Билал Туре (Матия Фриган 74'), Simone Lontani (Кристиан Ордоньес 67'), Sascha Britschgi, Dominik Drobnic (Абдулайе Ндиайе 46'), Mariano Troilo
Победа позволила «Парме» набрать 8 очков и подняться на 15-е место в турнирной таблице, «Аталанта» (11) — 13-я.