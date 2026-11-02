Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 13‑м туре РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

«Игра, как мы ожидали, была достаточно непростая. "Крылья" очень прилично выступают в этом сезоне. Думаю, "Оренбург", "Крылья Советов" показывают хороший результат и качественную игру. Мы были готовы к такой игре, было много единоборств. В целом справились и по качеству хорошую игру провели, заслуженно победили.

Вендел тренируется с нами фрагментарно. Просто и погодные условия немножко… Я всё‑таки перестраховался. Подумал для себя, что всё‑таки ему не так просто входить в такой матч. Чуть‑чуть прохладно, и, не дай бог, мышечное какое‑то повреждение будет. Он был готов. Но по ходу игры посчитали, что нужно заменить тех игроков, которые больше устали и которым больше необходима была замена», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этого успеха «Зенит» имеет в активе 30 очков и лидирует в таблице чемпионата России после 13 туров. Для команды это шестая победа кряду в РПЛ.