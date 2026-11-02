Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в рамках 13-го тура РПЛ.

Сергей Булатов globallookpress.com

«Неприятно проигрывать. Если подводить итоги матча, то не справились с сильным клубом, с хорошей командой. Двигаемся дальше. Понимаем, что наши соперники, которые ждут нас впереди, тоже нам очки дарить не будут. Сейчас самый важный следующий матч, мы идем к нему. Мы хотели забить и переломить ход матча, выпускали людей в атакующую группу.

Нужно ловить свой шанс. Надо понимать, что всегда шансы будут, надо поймать неудачный день для соперника и самим использовать то, что вы создаете», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас самарский клуб идет на 9-м месте в таблице РПЛ с 15 очками.