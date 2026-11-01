«Милан» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Интер» (25) — второй.

В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Адриен Рабьо и Диегу Морейра. В составе гостей гол престижа на счету Алессандро Бастони.

В матче 10-го тура итальянской Серии А « Милан » в родных стенах победил « Интер » со счетом 3:1.

2.34

Прогнозы•Сегодня 20:00 «Лечче» — «Дженоа». Прогноз и ставка У кого прервётся серия?

Футбол• Сегодня 00:51 «Милан» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол• Вчера 11:33 Восьмой круг ада: Конте и еще четыре тренера для «Манчестер Юнайтед»

Футбол• Вчера 08:36 От недоумения до очарования: Гаттузо подобрал правильные ключи к «Лацио»

Футбол• 30/10/2026 13:02 Хорошие, плохие, везучие: как метрика xG разоблачает турнирные таблицы в топ-лигах Европы

Главные темы сейчас

Футбол• Вчера 19:37 Уругвайский дух: Почему «Ливерпуль» полюбил Араухо

Футбол• Вчера 09:17 Отдых и барбекю: Как «Барса» оправлялась от фиаско с ПСЖ и «Реалом»

Футбол• Вчера 12:49 Крах золотого стандарта: выживет ли империя City Football Group после сокрушительного вердикта по «Манчестер Сити»

Футбол• 30/10/2026 21:17 Продолжая традиции Яшина: как Сафонов вошёл в топ-4 лучших вратарей мира

Футбол• 29/10/2026 23:06 В опале: Пять игроков «МЮ», которые ждут ухода Каррика

Выбор читателей

Футбол• 26/10/2026 18:08 Трансферный дайджест. 20 — 26 октября

Футбол• 23/10/2026 15:11 Не потянул: 6 вариантов для Сауся после «Спартака»

Футбол• 26/10/2026 02:30 Моуринью выиграл класико у Флика! «Реал» провёл лучший матч сезона и остановил безупречную «Барсу»

Футбол• 25/10/2026 19:28 ЦСКА смял «Спартак» на старте и не подпустил к камбэку: Глебов, Мусаев и Бориско решили дерби

Футбол• 29/10/2026 08:28 Китайский триггер: шутка Мбаппе, манифест Озила и еще три инцидента, разгневавших Азию

Самое интересное

Футбол• 02/07/2026 11:31 Ментальная ловушка: почему «специалисты по пенальти» на самом деле гробят свои сборные на ЧМ-2026

Футбол• 02/07/2026 04:50 Без голов: Как Роналду проваливал плей-офф мундиалей

Футбол• 01/07/2026 10:31 Конец прекрасной эпохи. Как сборная Нидерландов отреклась от наследия Кройфа ради итальянского «автобуса»

Футбол• 29/06/2026 04:44 От Месси от Инфантино: Герои и неудачники ЧМ-2026