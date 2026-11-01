В матче 10-го тура итальянской Серии А « Милан » в родных стенах победил « Интер » со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Адриен Рабьо и Диегу Морейра. В составе гостей гол престижа на счету Алессандро Бастони.
Результат матча
МиланМилан3:1ИнтерМилан
1:0 Кристиан Пулишич 4' 2:0 Адриен Рабьо 10' 2:1 Алессандро Бастони 22' 3:1 Диегу Морейра 43'
Милан: Мик Меньян, Марио Хила, Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Юнус Муса (Ардон Яшари 83'), Лука Модрич, Кристиан Пулишич (Альфаджо Сиссе 83'), Адриен Рабьо, Гонсалу Рамуш (Омари Хатчинсон 89'), Диегу Морейра (Филиппо Терраччано 89'), Sankhoun Diawara (Давиде Бартезаги 83')
Интер: Хосеп Мартинес, Карлос Аугусто, Джед Спенс, Алессандро Бастони (Анж-Йоан Бонни 82'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк (Франческо Пио Эспозито 82'), Анди Диуф (Пётр Зелиньски 72'), Хакан Чалханоглу (Генрих Мхитарян 72'), Николо Барелла (Федерико Димарко 82'), Маркус Тюрам, Petar Sucic
Жёлтые карточки: Кони де Винтер 49', Диегу Морейра 52' — Карлос Аугусто 90'
«Милан» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Интер» (25) — второй.