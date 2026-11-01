В 10-м туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Арсенал» примет «Халл».

Автором единственного гола на 16-й минуте стал немецкий нападающий Кай Хаверц, которому ассистировал Деклан Райс.

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

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