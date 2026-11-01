В 9-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.
Автором единственного гола на 16-й минуте стал немецкий нападающий Кай Хаверц, которому ассистировал Деклан Райс.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль0:1АрсеналЛондон
0:1 Кай Хаверц 16'
Ливерпуль: Алисон, Рональд Араухо (Константинос Цимикас 81'), Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Виктор Муньос 81'), Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Льюис Каумас 81'), Коди Матес Гакпо (Рио Нгумоха 67'), Брэдли Баркола, Александер Исак, Treymaurice Nyoni (Доминик Собослаи 59')
Арсенал: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Эзри Конса, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц (Пьеро Инкапье 84'), Мартин Эдегор (Микель Мерино 88'), Бруно Гимарайнс (Майлс Льюис-Скелли 62'), Деклан Райс, Христос Дзолис (Виктор Дьёкереш 84'), Чуквунонсо Мадуэке
Жёлтые карточки: Брэдли Баркола 45+2', Милош Керкез 67', Алексис Мак Аллистер 80' — Чуквунонсо Мадуэке 56', Майлс Льюис-Скелли 72', Юрриен Тимбер 80', Дэвид Райа 90+3'
В 10-м туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Арсенал» примет «Халл».