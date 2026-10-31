Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Считаю, на протяжении всей игры доминировали. Сыграли достаточной интенсивно. Что очень важно, проявили правильную реакцию после двух поражений. Также важно, что не пропустили сегодня.

Нам было важно продолжать гнуть свою линию. При счете 1:0 у соперника всегда могут возникнуть шансы. Второй мяч успокоил игру», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.