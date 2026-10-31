«РБ Лейпциг» на выезде одержал победу над «Шальке-04» в матче 8-го тура Бундеслиги — 2:0.
Первый гол в матче забил Антонио Нуса на 37-й минуте, реализовав пенальти. На 78-й минуте Ромуло удвоил преимущество гостей.
Результат матча
Шальке-04Гельзенкирхен0:2РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Антонио Нуса 37' пен.
Шальке-04: Лорис Кариус, Тимо Беккер (Эрик Эбимбе 83'), Никола Катич, Хасан Куручай, Адиль Аушиш, Кенан Караман, Жуниор Адаму (Деян Любичич 57'), Хван Хи Чан (Бриан Ласм 83'), Vitalie Becker, Satoshi Tanaka, Mertcan Ayhan (Эдин Джеко 68')
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс (Тидиам Гомис 76'), Эзекил Банзузи (Николас Зайвальд 85'), Нейл Эль-Айнауи, Рокко Райтц (Кристоф Баумгартнер 61'), Браян Груда (Боте Баку 76'), Давид Раум, Антонио Нуса, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Тимо Беккер 51' (Шальке-04), Адиль Аушиш 86' (Шальке-04)
«Лейпциг» с 15 очками поднялся на четвертое место в Бундеслиге, «Шальке» с 6 баллами остался на 16-й строчке в турнирной таблице.