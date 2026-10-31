«Лейпциг» с 15 очками поднялся на четвертое место в Бундеслиге, «Шальке» с 6 баллами остался на 16-й строчке в турнирной таблице.

Первый гол в матче забил Антонио Нуса на 37-й минуте, реализовав пенальти. На 78-й минуте Ромуло удвоил преимущество гостей.

«РБ Лейпциг» на выезде одержал победу над «Шальке-04» в матче 8-го тура Бундеслиги — 2:0.

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