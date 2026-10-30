«Лейпциг» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги, ставка за 2.60

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Шальке» и «Лейпциг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Шальке»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 16-е место, набрав 6 пунктов.

Последние матчи: в матче седьмого тура чемпионата Германии «Шальке» разошёлся миром с «Кёльном» (0:0). В Кубке Германии клуб из Гельзенкирхена проиграл команде «Динамо» Дрезден (0:2).

Не сыграют: с травмой колена игру пропустит австрийский полузащитник Деян Любичич.

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Календарь и таблица

Бундеслиги

Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в трёх поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила всего один мяч и пропустила пять голов.

«Лейпциг»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Лейпциг» занимает 5-е место, набрав 12 очков.

Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Германии «Лейпциг» одержал крупную победу над командой «Эльферсберг» (4:0). В Кубке Германии «Лейпциг» преодолел барьер в лице клуба «Эссен» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Лейпциг» одержал три победы и потерпел два поражения, при этом забив 9 голов и пропустив 11 мячей.

На что ставят в матче Шальке — Лейпциг Букмекерские коэффициенты на матч Шальке — Лейпциг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шальке» занимает 16-е место в чемпионате Германии

«Лейпциг» занимает 5-е место в чемпионате Германии

В 2023-м году «Лейпциг» одержал две победы над «Шальке» (4:2, 6:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лейпцига» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Шальке» — 4.05.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Шальке» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, команда практически не забивает, но и пропускает не так много, в среднем за игру один мяч. Так что можно предположить, что «Лейпциг» сможет забить свой гол, а собственные ворота оставит на замке.

2.60 «Лейпциг» забьёт и не пропустит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Шальке» — «Лейпциг» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: «Лейпциг» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Шальке» — «Лейпциг» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.15.