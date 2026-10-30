31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Шальке» и «Лейпциг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Шальке»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 16-е место, набрав 6 пунктов.
Последние матчи: в матче седьмого тура чемпионата Германии «Шальке» разошёлся миром с «Кёльном» (0:0). В Кубке Германии клуб из Гельзенкирхена проиграл команде «Динамо» Дрезден (0:2).
Не сыграют: с травмой колена игру пропустит австрийский полузащитник Деян Любичич.
Календарь и таблица
Бундеслиги
Состояние команды: «Шальке» не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в трёх поединках потерпев фиаско. Команда в этих матчах забила всего один мяч и пропустила пять голов.
«Лейпциг»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Лейпциг» занимает 5-е место, набрав 12 очков.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Германии «Лейпциг» одержал крупную победу над командой «Эльферсберг» (4:0). В Кубке Германии «Лейпциг» преодолел барьер в лице клуба «Эссен» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Лейпциг» одержал три победы и потерпел два поражения, при этом забив 9 голов и пропустив 11 мячей.
Статистика для ставок
- «Шальке» занимает 16-е место в чемпионате Германии
- «Лейпциг» занимает 5-е место в чемпионате Германии
- В 2023-м году «Лейпциг» одержал две победы над «Шальке» (4:2, 6:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лейпцига» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Шальке» — 4.05.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.
Прогноз: «Шальке» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, команда практически не забивает, но и пропускает не так много, в среднем за игру один мяч. Так что можно предположить, что «Лейпциг» сможет забить свой гол, а собственные ворота оставит на замке.
Ставка: «Лейпциг» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.60.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.15.