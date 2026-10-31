Защитник «Динамо» Давид Рикардо прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Давид Рикардо globallookpress.com

«"Ахмат" — хороший соперник. Мы собрались и пообщались по поводу двух последних поражений, внесли корректировки. Сегодня мы думали только о победе. Хорошо, что все получилось. Голевой момент у Георгия Мелкадзе? У соперника могут быть моменты. В том случае не хватило концентрации. Но у нас есть великолепный вратарь, который должен выручать, и он выручил.

Заглядываем ли в таблицу? Конечно. Я часто смотрю туда и болею против конкурентов. Мы хотим выиграть чемпионат, и это нормально. Сейчас нужно набирать очки, чтобы в мае отпраздновать чемпионство», — приводит слова Рикардо «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.