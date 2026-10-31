«Боруссия» из Менхенгладбаха разошлась миром с «Падерборном» в матче 8-го тура Бундеслиги — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Результат матча

Боруссия М Мёнхенгладбах 0:0 Падерборн 07 Падерборн

Боруссия М: Даниэль Батц, Даики Хасиока, Фабио Кьяродия, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих, Филипп Зандер, Флориан Нойхаус ( Ко Итакура 77' ), Робин Хак ( Йенс Кастроп 77' ), Zento Uno, Wael Mohya ( Николас Кюн 77' ), Суто Матино ( Исак Лидберг 68' )

Падерборн 07: Науэль Нолль, Тярк Лассе Шеллер, Кай Клефиш, Габриэль Видович, Стефано Марино ( Райан Филипп 85' ), Марвин Пирингер ( Штеффен Тиггес 52' ), Santiago Castaneda, Tom Baack ( Феликс Гётце 68' ), Laurin Curda, Matt Hansen, Jano ter Horst

Жёлтые карточки: Даики Хасиока 41', Фабио Кьяродия 50' — Tom Baack 29', Тярк Лассе Шеллер 84'