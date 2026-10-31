«Боруссия» из Менхенгладбаха разошлась миром с «Падерборном» в матче 8-го тура Бундеслиги — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах0:0Падерборн 07Падерборн
Боруссия М: Даниэль Батц, Даики Хасиока, Фабио Кьяродия, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих, Филипп Зандер, Флориан Нойхаус (Ко Итакура 77'), Робин Хак (Йенс Кастроп 77'), Zento Uno, Wael Mohya (Николас Кюн 77'), Суто Матино (Исак Лидберг 68')
Падерборн 07: Науэль Нолль, Тярк Лассе Шеллер, Кай Клефиш, Габриэль Видович, Стефано Марино (Райан Филипп 85'), Марвин Пирингер (Штеффен Тиггес 52'), Santiago Castaneda, Tom Baack (Феликс Гётце 68'), Laurin Curda, Matt Hansen, Jano ter Horst
Жёлтые карточки: Даики Хасиока 41', Фабио Кьяродия 50' — Tom Baack 29', Тярк Лассе Шеллер 84'
«Боруссия» с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу, а Падерборн с 9 баллами поднялся на 12-ю строчку в Бундеслиге.