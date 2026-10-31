Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провел командное собрание с игроками перед матчем 9-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Встреча состоялась утром в отеле команды. Об этом сообщил источник indykaila News. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После восьми сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика набрал семь очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в одном балле от зоны вылета. Последнюю победу в чемпионате манкунианцы одержали 30 августа во 2-м туре в матче против «Ипсвич Таун»