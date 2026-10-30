18-летний российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов провел тренировку с основным составом команды во вторник, 28 октября. Об этом написал журналист Даниял Хан в социальной сети X.

Амир Ибрагимов globallookpress.com

Завтра, 31 октября, манкунианцы сыграют с «Челси» в 9-м туре английской Премьер-лиги. Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Ибрагимов выступает в академии манкунианцев с 2021 года.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала семь очков в восьми встречах. «Челси» идет на пятой строчке и имеет в активе 13 очков.