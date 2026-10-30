Матч 16-го тура Первой лиги между «Челябинском» и ярославским «Шинником» перенесен с 31 октября на 1 ноября. Об этом официально сообщила пресс-служба челябинского клуба.

«Сыграем на день позже по просьбе наших соперников, которые не смогли вовремя вылететь в Челябинск. Субботу посвятим домашним делам и общению с близкими, а в воскресенье пойдём на футбол», — сказано в сообщении челябинского клуба.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Центральный». На данный момент «Челябинск» с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» набрал 23 очка и располагается на седьмой строчке.