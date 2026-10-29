Петербургский «Зенит» и белорусский клуб БАТЭ подписали договор о футбольном сотрудничестве.

Сергей Семак globallookpress.com

«Согласно договоренности, российский и белорусский клубы намерены проводить товарищеские матчи между основными составами, оказывать друг другу поддержку в развитии детско‑юношеского футбола и перспективных игроков, обмениваться опытом в области спортивной медицины, маркетинга и медиа, а также разрабатывать совместные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности», — говорится в заявлении «Зенита».

После 12‑го тура «Зенит» вернул себе лидерство в таблице РПЛ с 27 очками. Следующий матч команда проведёт 2 ноября на выезде против самарских «Крыльев Советов».