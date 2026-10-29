Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Жоао Виктор globallookpress.com

«Счастлив забить гол, давно мечтал об этом. Господь приготовил его именно тогда, когда мне это нужно. У нас не очень были дела в Кубке, и благодаря победе над "Локомотивом" мы вышли на второе место в группе. Это важная победа для нас.

Команда сейчас счастлива, мы растем как команда. Мы работаем и готовы подниматься выше», — приводит слова Жоао Виктора «Матч ТВ».

ЦСКА с 8 набранными очками занимает второе место в группе D по итогам пяти встреч.